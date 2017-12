elEconomista.es pulveriza su récord con 15,2 millones de usuarios únicos

Se mantiene como el portal económico en español más leído del mundo

elEconomista.es pulveriza récords de audiencia en octubre. La calidad de los contenidos y el buen hacer de su equipo ha llevado al diario de Ecoprensa a seguir creciendo y consolidándose como el líder de la prensa económica en España y el resto del mundo, con 15.178.054 usuarios únicos, según los últimos datos publicados por el medidor homologado comScore. El gigante naranja sigue así imparable, como el medio económico favorito de los internautas para informarse de los temas más relevantes, y mantiene la distancia con su principal competidor salmón. No en vano, con respecto a mayo de este mismo año, cuando logró batir otro récord, la audiencia del diario online se ha disparado un 39,4%, desde los 10.994.336 usuarios diferentes, lo que muestra no solo el fuerte avance del medio en un ecosistema marcado por los grandes grupos, sino la creciente confianza de los lectores en un momento informativo tan relevante, marcado por el reto soberanista en Cataluña.

Los casi 15,2 millones de visitantes únicos registrados en octubre accedieron a los distintos contenidos de la web de Ecoprensa a través de sus ordenadores (PC), móviles y tabletas desde América y España. Así, el diario naranja se codea un mes más con los grandes medios generalistas en lo alto del ranking y mantiene inamovible su puesto en el podio mundial como el segundo diario económico más leído, únicamente por detrás del gigante The Wall Street Journal.

En el Nuevo Continente, elEconomista.es tiene una presencia creciente, mientras que en nuestro país gana por goleada a sus principales competidores: Expansión Sites y el diario Cinco Días, que actualmente está alojado en el dominio de El País Economía.

En América, el diario ha sumado 4.192.742 usuarios únicos multiplataforma, por lo que el 27% de la audiencia del grupo ya proviene del otro lado del charco, un mercado que se ha convertido en la gran apuesta del grupo para extender y generalizar la información económica en castellano en el mundo. Una estrategia que se visibiliza en la fuerte presencia de la editora en América, con varias delegaciones. La compañía está presente en México a través del portal Economiahoy.mx, que en octubre sumó 1.887.455 visitantes únicos, consolidándose entre los diarios financieros más leídos del país azteca. Colombia también se afianza como uno de los principales mercados americanos para elEconomista, con 934.975 usuarios diferentes en octubre, que accedieron a los contenidos a través de ordenador, tableta y móvil.

Así, en los países que conforman la alianza del Pacífico (Colombia, México, Perú y Chile) el portal ha alcanzado los 3.017.309 visitantes únicos.

El 'rey' económico en España

Si se excluyen los datos de audiencia móvil en América y el resto del mundo (comScore no publica audiencias multiplataforma a nivel mundial), el gigante naranja sumó 13.950.240 usuarios únicos frente a los 9.394.243 visitantes diferentes registrados por el diario económico de Unidad Editorial. La diferencia de 4,6 millones de visitantes únicos que separan a Expansión Sites del diario de Ecoprensa consolidan a éste último como uno de los grandes diarios de España, solo superado por El País Sites, El Mundo Sites, ABC Sites y La Vanguardia Sites.

Mientras elEconomista se consolida en el top de audiencia de diarios que también se publican en papel (de pago), Expansión Sites se mantiene muy lejos en número de visitantes, pero se ha situado por delante de la nueva división económica del grupo Prisa, que aúna Cinco Días, Retina y la sección de economía de El País, y que en octubre sumó 8.669.819 visitantes únicos. La nueva supersección económica del diario del grupo Prisa ha perdido fuelle en la obtención de audiencia con respecto a mayo, pasando de superar a Expansión Sites a ponerse por detrás del diario de Unidad Editorial y por encima de La Voz de Galicia, que sumó 8.283.156 visitantes únicos.

Si se analizan los datos que tradicionalmente ha facilitado ComScore, es decir, los accesos a través de PC en Europa, América Latina y EEUU, la web de Ecoprensa también saca una gran ventaja al diario económico de Unidad Editorial y al de Prisa. Según los últimos datos disponibles, elEconomista.es sumó 7.015.804 usuarios únicos, un 18% más que los registrados en mayo, y unos 2.86 millones más que Expansión Sites, que apenas logró 4.155.242 visitantes diferentes. Los datos de ComScore también reflejan cómo el diario de Ecoprensa amplía la distancia con el periódico salmón en unos 800.000 usuarios con respecto al pasado mes de mayo.

En un contexto muy intenso, informativamente hablando, Cinco Días en solitario apenas se anotó 1.938.011 usuarios únicos, lo que implica una tendencia a la baja desde que se integró en El País Economía, que recibió 3.404.584 visitantes diferentes en el pasado mes de mayo a través de los ordenadores.

Líder internacional

Tras los buenos datos registrados por elEconomista en octubre se encuentra la fuerte apuesta del grupo Ecoprensa por dar una información completa y veraz con una visión global, que ha demostrado estar por encima de la competencia directa en un momento histórico tan significativo como el referéndum ilegal de Cataluña, generando contenidos exclusivos y destapando las mentiras del Govern que presidía Carles Puigdemont y de la camarilla de empresarios que le secundaba, manteniendo sus fortunas en el extranjero.

Por esta atención no solo al público español sino a todo el mundo hispanohablante y por su gran calidad y variedad de contenidos, elEconomista.es es hoy el principal medio económico en español de todo el mundo. Si se incluyen los diarios que se publican en inglés, The Wall Street Journal supera en visitantes únicos al gigante naranja, que mantiene holgadamente una posición de liderazgo, que le coloca por delante de medios de tanto prestigio como el británico Financial Times, el francés Les Echos o el alemán Handelsblatt.

Así, con más de 7 millones de usuarios únicos, elEconomista supera con creces a Financial Times, que registró 3.194.609 visitantes, al principal económico alemán, con 2.954.625 usuarios, al italiano Il Sole 24Ore, con 2.938.012 visitantes únicos mensuales desde ordenador, según los datos de octubre publicados por la plataforma comScore. El primero de la lista, The Wall Street Journal, corona ese mes con un total de 14.619.500 visitantes diferentes.

Los datos, que solo incluyen los accesos a la web a través del ordenador, no reflejan completamente el crecimiento imparable y el éxito de la web ya que el uso del móvil y las tabletas cada vez es más popular concentra los mayores incrementos. Es más, muchos usuarios ya acceden únicamente a los contenidos digitales a través de estos gadgets.

Información sectorial

La oferta informativa del periódico se complementa con una veintena de revistas digitales sectoriales. Los lectores de elEconomista pueden encontrar prácticamente cada día una nueva edición de cada revista en la parte de kiosco de la web o suscribirse para recibirla gratuitamente. El entorno digital creado mediante esta estructura informativa, dirigida a nichos de mercado específicos, ha dado lugar a un nuevo modelo de negocio, cuyo principal objetivo es ofrecer al lector la actualidad, el análisis y la opinión de los sectores más estratégicos de la economía.

Cada publicación cuenta con periodistas especializados, que ofrecen la profundidad necesaria para este tipo de productos informativos, con contenidos específicos de los más importantes sectores productivos.

