Los empresarios catalanes lanzan una campaña contra el boicot a sus productos

Que no hay boicot! Solo es sentido común! Yo era vendedor de seguros, se imaginan ustedes que cada vez que me cruzara con un cliente le escupiera la cara. Ustedes creen que me compraría algo? Los catalanes, la mayoría parlamentaria, me escupen a la cara todos los días como si yo que trabajé toda mi vida pateando la calle fuera un fascista y un ladrón.........No hago boicot, simplemente pongo mi sentido común en no comprar productos catalanes.