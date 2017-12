A casa por Navidad: el turrón crece al mayor ritmo desde 2008

No compres cat.

1: Es que lo único que está frenando la independencia es el boicot, si tienes 40 millones de clientes no puedes poner un frontera entre tu puesto de trabajo y tus clientes, porque vas al paro, lo que está pasando; los padres de familia que se están quedando sin trabajo que cojan al cerdo bizco Lloriqueras y le den su merecido, no hay otra. Cuando se calmen ya volveremos a comprar cat, aunque al buscar alternativas nos acabamos de percatar que nos vendían basura a precio de oro, que los Danone son basura industrial comparada con yougures excelentes y más baratos de, por ejemplo, Albacete; en estos casos no volveremos a comprar basura cat nunca más, Adeu cat.