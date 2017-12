Bankia propone recortar más de 2.500 empleos tras la fusión con BMN

PREJUBILACIONES.- Nicasio, “existe una confusa idea” No, No, No.



Los costos de las prejubilaciones NO CAEN EN LA ESPALDA DE LA EMPRESA. Estos costos caen en los impuestos que ESAS EMPRESAS, que se los desgravan (QUE LOS DESCUENTAN DE LOS IMPUESTOS A PAGAR).



EL PARO.- Lo que yo he visto es que a los 63, entran en el paro y después se Jubilan. El paro es para los que buscan trabajo.



DESPIDOS TRAUMATIOS.- Cuando las Empresas tiene que despedir a personas, deben SER TODOS ESPAÑOLES IGUALES Y HACERLO EN LAS MISMAS CONDICIONES. Y las condiciones del despido deben ser las marcadas por la Ley. Que yo sepa, hoy no se sabe cuantos PREJUBILADOS HAY, porque no esta reconocido este termino.



CON LA SITUACION DE PREJUBILADO, creo, que el 75/80 % de españoles querrian JUBILARSE en las condiciones de la BANCA, arruinada como dice otro comentarista. Y sostenida por BCE al 0%.







preferirían una patada en el trasero monda y lironda.- ¿Se PREJUBILAN IGUAL LOS DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS?. Entonces no habria paro.



Mi coste al erario público no lo vi por ningún lado.



Y si no se quiere enterar de NADA, verá mucho menos. El COSTO DE LAS PREJUBILACIONES, las empresas ¿lo pagan del CAPITAL SOCIAL?