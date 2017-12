La CEOE pide que la productividad gane peso frente al IPC para subir salarios

Los trabajadores regalando horas y las empresas pagando mas impuestos tanto directos como indirecto como por ejemplo La Luz más cara del planeta para que viven como reyes políticos, burócratas, sindicatos , funcionarios , entes públicos , etc , la realidad es que sois todo se unos vividores de lo ajeno por eso las multinacionales no pagan impuestos porque sino simplemente su negocio no funcionaría , espakistan es una ruina impositiva.