Lucas Eguibar y Regino Hernández se llevan la primera prueba de la Copa del Mundo de snowboard por equipos

17/12/2017 - 17:38

El dúo español formado por Lucas Eguibar y Regino Hernández se impuso este domingo en la primera prueba de la temporada de la Copa del Mundo FIS de snowboard cross por equipos disputada en Montafon (Austria), superando a la pareja local y a la francesa.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Los riders de España, que ya fueron subcampeones del mundo el curso pasado en Sierra Nevada 2017, repitieron en suelo austriaco el triunfo cosechado la pasada temporada.

Con el andaluz Hernández en la salida y el vasco Eguibar en la segunda parte de la prueba, los representantes de la Real Federación Española de Deportes de Invierno superaron en una carrera intensa a los austriacos Markus Schairer y Alessandro Haemmerle y los franceses Pierre Vaultier y Merlin Surget.

Con los JJOO de PyeongChang 2018 a menos de 2 meses, el malacitano explicó la estrategia adoptada por la pareja y aseguró sentirse cómo con la "responsabilidad" de abrir la carrera con su "fuerte", las salidas, para que su compañero aproveche "la ventaja".

"Personalmente me sentía muy bien. He hecho dos grandes salidas en cuartos y semis que me han permitido mantenerme primero durante todo el trazado. La intención era ponerle las cosas fáciles a Lucas y que saliera primero", comentó Regino Hernández en declaraciones recogidas por la RFEDI.

"Es una responsabilidad, pero me gusta tenerla. Mi fuerte son las salidas, y luego Lucas sabe aprovechar esa ventaja", añadió.

Por su parte, el donostiarra valoró el buen "trabajo en equipo" y destacó "la niebla", que convirtió en un "caos" una final en la que pudo superar en el último tramo a Schairer para llevarse la victoria.

"El trabajo en equipo ha sido muy bueno con la dificultad de que en la final se ha metido la niebla y no he podido ver cómo iba Regino en su bajada. La salida se ha convertido en un griterío con el público y los entrenadores animando a sus deportistas, así que ha sido un caos", respondió.

"He salido segundo y me he notado muy cómodo durante la bajada. En la zona final he sabido leer la estrategia de Schairer y le he podido adelantar y cruzar meta primero". concluyó.

Por último, el nuevo entrenador del equipo de snowboard cross de la RFEDI, Simone Malusa, elogió la fortaleza, "inteligencia" y "superioridad" de la pareja española contra las potentes parejas de Francia, Austria y Alemania en la primera victoria desde que asumió el cargo.

"Esta victoria demuestra que tenemos un equipo muy fuerte. Tanto Regino como Lucas han hecho dos bajadas impresionantes donde han demostrado mucha fuerza, inteligencia y superioridad contra tres equipos muy fuertes: Francia, Austria y Alemania", contestó.

"Estoy muy contento, porqué todo ha salido a la perfección y esperamos más cómo está a lo largo de la temporada", finalizó.

