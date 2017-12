Los maquinistas del Metro de Madrid harán huelga del 18 al 22 de diciembre

Si cada vez que una propuesta no sale adelante se va a convocar una huelga me parece que poca razón tienen los maquinistas que son incapaces de dialogar, negocias y dentro de poco no sabrán ni conducir. Conducción automática ya y a la calle todos estos malandrines oportunistas. Solo fastidian al madrileño que disfruta de sus vacaciones navideñas (abuelos, niños, etc) y a los trabajadores que tienen la suerte de tener trabajo. Si quieren protestar que se manifiesten pacíficamente delante de la empresa como todo el mundo hace y que no sean tan radicales.