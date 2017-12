330 43

Mirambell finaliza 23º en la Copa del Mundo de Igls

15/12/2017 - 12:32

El piloto español Ander Mirambell ha finalizado vigésimo tercero en la cita de la Copa del Mundo celebrada en Igls (Austria), marcando un tiempo de 54.44 que le ha dejado a 19 centésimas de su objetivo de acabar en el 'Top 20'.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Mirambell firmó una buena salida y pilotaje, pero la falta de velocidad punta (115,7 km/h en el punto de medición) lastró su último parcial. Sin embargo, sumó unos puntos de ranking cruciales respecto al gran grueso de rivales por la clasificación olímpica, los pilotos italianos, de Noruega, Nueva Zelanda y Suiza.

"Se me han escapado apenas algunas centésimas en el inicio, cuando me he quedado muy cerca del trineo, pero la salida con una mano ha sido más eficiente. A partir de este momento, la bajada ha sido buena, y hemos corregido los errores de la semana", analizó el barcelonés en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

Por ello, abandona Austria "con sabor agridulce". "Nos quedamos fuera del 'Top 20', pero con lectura positiva porque a nivel de ranking hemos endosado puntos a todos los rivales, excepto el chino (Wenqiang Geng, que ha quedado justo por delante, 22º), Hemos dado un paso de gigante de cara a la clasificación para los Juegos", subrayó Mirambell, cuya próxima competición será el 5 de enero en Altenberg (Alemania).

