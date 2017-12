Santander compra el negocio de banca minorista de Deutsche Bank en Polonia por 305 millones

MERINO



Con el debido respeto en bolsa pierdes cuando vendes en pérdidas pero cuando tele ventas por la mañana y ves que toda tu inversión ha sido amortizada a cero



Ha legado una dudosa insolvencia pues EL BANCO POPULAR tenía 60000 MILLONES en depósitos cuando supuestamente no tenía liquidez y encima no te enseñan las pruebas alegando que dañan al comprador el Santander y a sus accionistas en piezas a pensar que algo no cuadra



Y más cuando te enteras que dos bancos Deustsche Bank y Barclays querían entrar en la ampliación 2 días antes con 2000 millones cada un



el banco fue intervenido para regalárselo al Santander que tiene muchos problemas pero no se dice nada porque prensa esta amordazada por la publicidad del Santander mire el pufo que tiene en Puerto Rico con unos bonos municipales el Santander es avalista de más de 70000 MILLONES DE DOLARES y puerto rico está apunto de presentar la quiebra el Santander tendrá que provisionar todo el capital y tiene otros problemas México Brasil y la morosidad que va en aumento en Inglaterra por el adiós de los britis a modo de reflexión



Si usted va por la carretera con su coche y sufre una avería y viene la grúa se lleva su coche y al día siguiente se entera que su coche asido resuelto y vendido a un qué pasaba por ahí y encima se entera que su coche asido vendió por 5000 euros pero no le dan ninguna explicación por que daña al comprador



No le entretengo más señor pero si quiere estar informado de todo este escándalo lea usted



DIARIO 16 y al periodista de investigación Don Esteban Cano