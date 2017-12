Vincenzo Vinzi : "Hay que centrarse en ser más internacionales y exponer a los alumnos a entornos diferentes"

Entrevistamos al Presidente de ESSEC Business School

Vincenzo Vinzi, presidente de ESSEC Business School.

La Escuela Superior de las Ciencias Económicas y Comerciales (en francés, École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, ESSEC), liderada por Vicenzo Vinzi, fue fundada en París en 1907 y es una de las principales escuela de negocios de Francia. Figura entre las tres mejores escuelas de negocio del mundo según el Financial Times. Vinzi asegura que ponen "especial atención a la contratación de profesores de alta calidad que publican investigaciones innovadoras en revistas de alto nivel y crean puentes entre el mundo académico y la sociedad mediante investigaciones de vanguardia e impacto".

¿Su universidad ha sufrido la crisis?

Durante los últimos cuatro años, ESSEC ha tenido una estrategia claramente definida centrada en la internacionalización, la participación y la innovación que ha llevado a la escuela a atravesar la crisis. Gracias a la estrategia ESSEC 3i y los valores de excelencia, humanismo e innovación que se incorporan colectivamente y forman parte de la experiencia cotidiana en ESSEC, la escuela ha obtenido una sólida clasificación escolar, especialmente del Financial Times y del nuevo ranking de Master in Management de The Economist - y ha seguido desarrollándose internacionalmente con nuevos campus inaugurados en Singapur y Rabat.

¿Qué diferencia a ESSEC de otras universidades?

La misión de ESSEC Business School es crear y diseminar conocimiento de vanguardia y entrenar y desarrollar pioneros audaces y líderes influyentes tanto para el mundo de los negocios como para la sociedad en general. ESSEC alienta a sus estudiantes a anticipar y cumplir los desafíos económicos, gerenciales, sociales, ambientales y éticos de un mundo cada vez más incierto.

Además, ESSEC es un apasionado de la modernización y la transformación de la educación superior y, más ampliamente, las prácticas educativas. Este compromiso se refleja, ante todo, en la continua inversión de la escuela en la innovación pedagógica y en su continuo esfuerzo por combinar la investigación, la pedagogía y el mundo profesional.

Además, como institución pionera, ESSEC fue la primera escuela fuera de América del Norte en ser acreditada por la AACSB; fue la primera escuela de negocios en lanzar el programa de aprendizaje en 1993; y es el hogar de ESSEC Ventures, la estructura para emprendedores de ESSEC que consiste en programas de capacitación, una incubadora, una incubadora de talentos, un fondo de semillas dedicado y eventos que reúnen a empresarios e inversores.

¿Cómo es la educación universitaria en tu país?

En Francia, todas las escuelas se enfrentan no solo a una dura competencia nacional, sino a un mayor número de competidores internacionales. Los estudiantes ahora tienen una plétora de posibilidades educativas disponibles para ellos; por lo tanto, para seguir siendo competitivos, es importante ofrecer una amplia gama de programas. Tanto en la educación ejecutiva a tiempo completo, ESSEC Business School propone una gama completa de programas académicos que responden a los desafíos actuales, tales como:

BBA global:

El Global BBA de ESSEC, un programa de cuatro años de orientación internacional, es uno de los programas de Bachelor mejor clasificados. Como un programa selectivo y exigente, Global BBA atrae a muchos estudiantes de Francia y de todo el mundo al ofrecer un plan de estudios académico integral, 10-16 meses de experiencia profesional y al menos seis meses de exposición internacional. El programa da la bienvenida a personas talentosas y jóvenes motivadas por el deseo de comprender rápidamente los problemas que enfrentan las empresas y participar en experiencias internacionales.

Maestría en Ciencias en Gestión:

El programa emblemático de ESSEC combina lo mejor del prestigioso programa francés 'Grande École' con una exposición única a experiencias internacionales y profesionales. El programa ofrece a los estudiantes un plan de estudios personalizado con total flexibilidad que incluye 200 materias optativas, 18 pistas especializadas, 12 programas de doble titulación y 90 programas de intercambio internacional. Además, con una pista de Singapur, los estudiantes tienen la opción de comenzar su primer año en el campus de Asia-Pacífico.

Global MBA:

El ESSEC Global MBA es un programa de MBA de un año ofrecido en los campus Cergy (Francia) y Singapur. El programa se caracteriza por su enfoque multidisciplinario único que examina las áreas centrales del negocio desde una perspectiva digital. El elemento internacional del programa, que expone a los estudiantes a entornos económicos y contextos culturales muy diferentes, proviene de la diversidad de sus participantes, estudios de casos interculturales, viajes de estudio / campo, un proyecto de consultoría internacional e intercambios universitarios. Los participantes del programa tienen la flexibilidad para seguir uno de los seis programas principales del programa: Estrategia y Gestión; Financiar; Gestión de la hospitalidad; Gestión internacional de marcas de lujo; Emprendimiento e Innovación; Negocio digital.

¿Tienen diferencias en comparación con España?

Como Francia forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el país comparte sistemas de educación superior comparables y coherentes con España, por lo que para los estudiantes internacionales no hay muchas diferencias.

Sin embargo, un elemento único del sistema de educación superior francés, generalmente reservado para los estudiantes franceses, son las "clases preparatorias" o las clases preparatorias de educación superior. Las clases consisten en dos años de intensivos cursos preparatorios que preparan a los estudiantes para tomar el examen de ingreso que finalmente determinará una clasificación global de estudiantes y su aceptación en una de las Grandes Ecoles.

¿Por qué cree que las universidades mediterráneas no están entre las mejores en los ranking internacionales?

Básicamente, la educación superior y particularmente la educación empresarial es un mercado con mucha competencia. Sin embargo, las escuelas mediterráneas ya se están volviendo más competitivas, ya que se están volcando más hacia un mercado internacional y también hacia hacer mayores inversiones en investigación, aprovechando así la reputación de su marca académica. Esto se evidencia, por ejemplo, por los altos rankings que las escuelas mediterráneas están logrando en el Ranking de Shanghai.

¿Qué deberíamos cambiar? ¿Cómo pueden las universidades ser más competitivas? ¿Qué pasa con los rankings de educación?

Es importante que todas las escuelas, en Francia, España o en cualquier otro lugar, se centren en ser más internacionales y convertir en una prioridad exponer a los estudiantes a entornos económicos y contextos culturales muy diferentes. Otro elemento que permitirá que las universidades sean más competitivas es reclutar profesores internacionales de alta calidad, así como estudiantes internacionales.

En ESSEC prestamos especial atención al reclutamiento de profesores / académicos de alta calidad que publican investigaciones innovadoras en revistas académicas de alto nivel y crean puentes entre la academia y la sociedad mediante investigaciones de vanguardia e impactantes; ESSEC es el hogar de 139 profesores de 36 nacionalidades. En los últimos tres años, la facultad de ESSEC ha publicado 278 artículos en revistas académicas revisadas por pares.

Con el avance de la tecnología digital y un mayor esfuerzo de internacionalización, el mundo está en constante evolución. La mayoría de los trabajos que existirán en el futuro no existen en la actualidad, por lo que es importante que las escuelas tengan en cuenta estos cambios y que posiblemente los anticipen mediante una capacitación flexible y abierta. En ESSEC pretendemos formar a los gerentes del futuro proporcionándoles las herramientas necesarias para comprender el mundo y descubrir los trabajos y los desafíos del mañana.

¿Es importante aprender idiomas? ¿Es importante la internacionalización?

Sí, aprender idiomas es una parte importante de la experiencia educativa. Para formar a los estudiantes que son capaces de adaptarse al cambio y que están abiertos a explorar y aprender más sobre el mundo, es importante darles la posibilidad de trabajar en diferentes países y, por lo tanto, hablar diferentes idiomas. En ESSEC, los estudiantes internacionales deben tomar cursos de francés y los estudiantes de francés deben tomar otros cursos de idiomas extranjeros. Dependiendo del programa, se puede requerir que los estudiantes aprendan hasta tres idiomas.

La internacionalización es uno de los pilares fundamentales del plan estratégico ESSEC 3i y se materializó mediante el reclutamiento de más profesores y estudiantes internacionales, el desarrollo de alianzas con las mejores instituciones académicas del mundo, el fortalecimiento de vínculos con una red de empresas internacionales y organizaciones gracias a la red de ESSEC Alumni que se extiende por todo el mundo, y al establecimiento de campus de ESSEC en Asia (Singapur) y África (Rabat, Marruecos).

En los últimos años, ESSEC tiene:

- Firmó 6 nuevos títulos dobles y 36 nuevos acuerdos internacionales

- Inauguró un nuevo campus de Singapur en 2015

- Lanzó el campus de Rabat, Marruecos en 2017

- Inauguró una oficina de representación en Londres

Si tuviera que recomendarle una carrera a un joven que no sabe qué estudiar, ¿qué recomendaría?

Al elegir un área de estudio o determinar una posible carrera profesional, recomendaría hacer dos cosas en particular: una, aprovechar la oportunidad de hacer prácticas para comprender lo que realmente te interesa y dos, incorporar viajes en tu plan de estudios, ser a través de pasantías o intercambios en diferentes partes del mundo, para que pueda estar expuesto y entender diferentes culturas y puntos de vista.

ESSEC promueve una experiencia de aprendizaje práctico que alienta a los estudiantes a identificar y desarrollar sus trayectorias profesionales únicas, así como a ser flexibles y, por lo tanto, preparados para adaptarse a las evoluciones en el mundo profesional. Los estudiantes pueden personalizar su plan de estudios académico para especializarse en una materia o industria en particular. Con la posibilidad de seguir un programa de doble titulación con uno de los muchos socios internacionales de ESSEC, o pasar un semestre en un campus diferente, o participar en una de las 21 cátedras de docencia o investigación, los estudiantes pueden identificar realmente sus áreas de interés y desarrolle una trayectoria profesional única que se adapte mejor a sus talentos y aspiraciones individuales.

¿Cuáles son los desafíos del futuro?

Para la educación empresarial y ESSEC en particular, los principales desafíos del futuro, aunque no exclusivos, son tres:

-Capacitar a los estudiantes de hoy para que tomen los trabajos del mañana y así anticipar los desafíos del mañana

-Desarrollar líderes socialmente responsables e influyentes

-Equipar a los estudiantes con conocimiento digital avanzado

Para los estudiantes, uno de los principales desafíos será aprender y comprender cómo navegar en entornos de trabajo multiculturales y cada vez más diversos y enfrentar la incertidumbre en un entorno más complejo. Hoy, es nuestra responsabilidad ayudarlos a encontrar su camino.

¿Qué tipo de perfil están buscando las empresas en este momento?

La revolución digital está transformando a las empresas y, en un entorno profesional cada vez más competitivo, las prácticas de gestión cambian constantemente. El conocimiento de los negocios ya no es suficiente. El impacto de la revolución digital en diferentes sectores requerirá que los futuros líderes estén equipados no solo con competencias digitales avanzadas, sino también con habilidades interculturales y cognitivas combinadas con la capacidad de adaptarse en entornos que cambian rápidamente. ESSEC busca preparar a sus estudiantes para enfrentar los desafíos comerciales del futuro.

¿Qué novedad tienen en la universidad?

Campus Rabat

En abril de 2017, ESSEC continuó su desarrollo internacional, como se detalla en el plan estratégico ESSEC 3i, mediante el lanzamiento de un campus en Marruecos: ESSEC África-Atlántico. Después de establecer un campus en Singapur en 2005, ESSEC eligió Marruecos, un país en rápido desarrollo, como su próximo punto de expansión: la ciudad representa un centro desde el cual ESSEC puede conectarse con el continente africano.

La iniciativa Paris-Seine

En febrero de 2017, la Comunidad de Universidades y Establecimientos (ComUE) de la Universidad Paris Seine lanzó una convocatoria de expresión de interés para las universidades británicas. La invitación ofrece la oportunidad para que las instituciones de educación superior en el Reino Unido participen en el establecimiento del futuro Campus Internacional de Seine de la Universidad de París en el marco de una asociación académica y científica. La Universidad de París Sena propone reservar instalaciones y servicios excepcionales para las universidades británicas en el sitio del futuro campus internacional: el objetivo será desarrollar actividades docentes y de investigación de alto nivel.

Going pro

Para ayudar a los estudiantes a entender mejor por qué los cursos que toman en ESSEC son relevantes y por qué el marketing, la contabilidad, las finanzas y la economía son importantes para los gerentes, se les pidió a los estudiantes de MSc en Management que siguieran a un profesional durante un período de cuatro días en noviembre de 2016. El objetivo de la experiencia Going Pro fue permitir a los estudiantes observar a un gerente en una industria de su elección para comprender cómo se toman las decisiones, cómo se transfiere la comunicación y cómo se aplican las reglas. Este programa también estará disponible para el año académico 2017-2018.

Aprender haciendo - BYOC

Lanzado en 2015, el curso Build Your Own (BYOC) es un enfoque único e innovador para dar a los estudiantes la oportunidad de imaginar nuevos cursos, la forma en que les gustaría que se les enseñe, co-creando el contenido del curso y el formato junto con el profesores. En 2017, dos de los nuevos cursos desarrollados fueron Ciencias Económicas y Sociales después de la Crisis y para la Era Digital y Hacer Negocios en África. Esta es también una forma para que los profesores propongan sus principales temas de investigación y resultados como el contenido de nuevos cursos en la perspectiva de llevar la investigación al aula.

K-Lab para investigación y pedagogía

Creado en 2014, el Knowledge Lab (K-Lab) sirve como un espacio para mejorar la creatividad y compartir el conocimiento que alberga una gran cantidad de equipos de alta tecnología e incluye: dos estudios de video, uno de los cuales es la autograbación; áreas dedicadas a la creación y la creatividad; un laboratorio experimental de investigación del comportamiento; y un dispositivo de seguimiento de ojos. El K-Lab es también el sitio de producción de los MOOC de la escuela.

¿Qué opina de los MOOC?

Desde su creación en 2014, el Laboratorio de conocimiento de ESSEC se ha convertido en el sitio de producción de la escuela para los MOOC.

En 2014, ESSEC lanzó su primer MOOC y desde entonces ha creado 24 MOOC y especializaciones que están disponibles hoy en las plataformas Coursera y Fun. ESSEC es la principal institución académica francesa en cuanto a la cantidad de MOOC producidos y disponibles.

Además, el programa Global BBA introducirá cursos en línea obligatorios gracias a la asociación de ESSEC con una plataforma académica en línea que ofrece cursos de algunas de las mejores universidades internacionales. Los estudiantes podrán elegir un MOOC a seguir desde un catálogo multidisciplinario que abarca desde las humanidades hasta las neurociencias. Se les requerirá que sigan un MOOC diferente cada semestre durante los primeros dos años del programa: esto les permitirá ser más autónomos en su viaje de aprendizaje. Además, MOOCS servirá como un medio para integrar aún más la tecnología digital en el curriculum.

Biografía

Vincenzo Esposito Vinzi ha sido el decano y presidente de ESSEC desde el 19 de mayo de 2017. Doctor en Estadística Computacional de la Universidad de Nápoles Federico II, también es titular de una Maestría en Negocios y Economía de la misma institución. Ha sido profesor de estadística en ESSEC desde 2007. Anteriormente fue profesor visitante en varias universidades europeas y centros de investigación, incluyendo la Universidad Charles, Praga, la Universidad Paul Sabatier, Toulouse, HEC Paris y también la Universidad de Cagliari, Italia. Como profesor, Vincenzo Esposito Vinzi ha ocupado puestos de responsabilidad en varias asociaciones académicas y sociedades científicas, presidiendo especialmente la Junta Europea de la Asociación Internacional de Computación Estadística desde 2012 hasta 2014 y presidiendo la Sociedad Internacional de Empresas e Industrias Estadísticas desde 2013 hasta 2015. El profesor Vinzi sigue siendo un investigador activo y un experto en publicaciones. Sus intereses de investigación (más de 70 artículos y libros publicados) se han centrado principalmente en desarrollos metodológicos en el campo del análisis estadístico multivariante con referencia específica a métodos factoriales, rotaciones de Procrustes, análisis de tablas emparejadas, modelado de ecuaciones estructurales, PLS (Mínimos cuadrados parciales) regresión y modelado predictivo, análisis de tabla múltiple.

PUBLICIDAD