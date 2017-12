330 43

Lucas Eguibar finaliza tercero en la Copa del Mundo de Val Thorens

13/12/2017 - 17:50

El español Lucas Eguibar logró su primer podio de la temporada, a tan sólo dos meses de afrontar los Juegos Olímpicos de PyeongChang, al finalizar tercero en la cita de Val Thorens (Francia), tercera de la Copa del Mundo de Snowboard.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Después de sufrir mucho en la calificación del martes, donde estuvo a punto de quedarse fuera, el guipuzcoano mostró su mejor nivel desde las rondas eliminatorias, ganando en octavos y finalizando segundo tanto en cuartos como en las semifinales, lo que aumentaban sus opciones de subir al podio.

En la gran final, tras pasar el primer intermedio en la cuarta posición, Eguibar supo ganarle una posición al alemán Konstantin Schad y defenderla hasta el final para acabar en el último cajón del podio tras el alemán Paul Berg y el autraliano Adam Lambert, primero y segundo respectivamente.

"El martes no me sentía cómodo con la nieve que acababa de caer y estuve a punto de quedarme fuera, pero este miércoles he conseguido aguantar y subir al podio así que estoy muy contento y ya con ganas de llegar a la siguiente prueba", afirmó el 'rider' español en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

Por su parte, Regino Hernández también llegó a las rondas eliminatorias, pero no pudo superar el corte de los cuartos de final al finalizar tercero en una ronda muy disputada contra el campeón del mundo Pierre Vaultier y el australiano Alex Pullin. Laro Herrero no pasó la calificación.

En la clasificación del circuito la Copa del Mundo FIS de Snowboard Cross, Regino Hernández ocupa la sexta posición con 980 puntos y Lucas Eguibar la novena con 892. Alex Pullin lidera con 2.400.

