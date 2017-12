La alemana Real I.S. regresa a España con la compra del centro Terrassa Plaça

La gestora abre filial en Madrid y busca más operaciones

La gestora alemana Real I.S. regresa a España y lo hace con la creación de una filial y el cierre de una operación en Cataluña. Concretamente, la firma ha vuelto a poner el pie en nuestro país apostando por el sector de parques comerciales con la adquisición del centro Terrasa Plaça.

La operación se ha llevado a cabo a través de su fondo de inversión en activos inmobiliarios Real I.S. BGV VII Europaere, siendo el vendedor el grupo promotor Citygrove.

Con esta compra, Real I.S. da el pistoletazo de salida en un mercado en el que planea llevar a cabo futuras inversiones. "A través de la compra del centro comercial en Terrassa y la creación de una filial propia en Madrid, Real I.S. continua con su expansión en Europa", explica Georg Jewgrafow, presidente del Consejo de Administración de Real I.S. AG. "Junto a la reciente apertura de una nueva filial en Ámsterdam, Real I.S. ya tiene presencia en cinco países europeos, aparte de Alemania, Francia y Luxemburgo".

El complejo de Terrassa, que abrió sus puertas a finales de octubre de 2017, cuenta con dos plantas y una superficie comercial de cerca de 29.500 metros cuadrados y en torno a 1.000 plazas de aparcamiento. La planta baja alberga una gasolinera, Petrocat y un restaurante La Tagliatella, así como diez locales de alquiler y espacios de aparcamiento. En el sótano hay más plazas de parking y restaurantes. Aparte del centro comercial, hay un hipermercado Carrefour.

El Grupo Real I.S. es una filial de Sparkassen-Finanzgruppe (el grupo financiero alemán que agrupa a las cajas de ahorro alemanas y otras empresas asociadas).

La firma, que no ha querido desvelar el importe de la operación, ha sido asesorada en esta transacción por la consultora inmobiliaria Savills, el despacho Monereo Meyer Marinel-Lo Abogados y la firma de servicios BDO.

