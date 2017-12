El 86% de la red comercial de Evo Banco secunda la huelga de este martes

No me sorprende. Soy cliente por sucesion de Evo Banco desde el antiguo MBNA. Son un desastre organizativo. Teléfonos de pago, contestadores interminables e insufribles. Su gestión del cliente CRM es penosa. Cada llamada un "cabreo". Lo ultimo es que desde hace tres meses y sin previo aviso suspenden las comunicaciones postales (extractos etc). Como nos pueden remitir a algo exclusivamente virtual donde los fallos están a la órden del dia y su funcionamiento despende de multiples condicionantes?. ¿Hasta cuando este DesGobierno seguirá sin legislar la obligatoriedad de comunicaciones postales en lugar de la "panacea del internete"? ¿Como sabrán nuestros hijos donde están situados nuestros activos y a cuanto ascienden si fallecemos de repente? No les parece todo muy maquiavélico?