330 43

Experto en geriatría pide reorganizar el sistema de salud porque no atiende a las necesidades de los dependientes

11/12/2017 - 19:45

Reclama programas de prevención de enfermedades crónicas y abordar la soledad, primer problema en las encuestas de salud entre mayores

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, ha pedido en el Congreso la reorganización del Sistema Nacional de Salud que, a su juicio, no es el adecuado para dar atención a las personas dependientes, un colectivo que ha aumentado en los últimos años y que ya supone el 21 por ciento de los mayores de 65 años.

López Trigo, que ha comparecido este lunes ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, ha explicado que, actualmente, un 18,7 por ciento de la población española es lo que se considera "mayor", es decir, supera los 65 años y ha apuntado que este porcentaje subirá hasta el 35 por ciento en 2066 si la situación se mantiene como hasta ahora.

"Ya no hay pirámide de población, ahora hay un ensanchamiento en las edades medias y finales y un detrimento de las edades más jóvenes", ha apuntado el experto, a quien le preocupa que este nuevo perfil de la sociedad del país no esté reflejado en los perfiles sanitarios del sistema público de salud y, por tanto, que no recoja las "necesidades" actuales que se reclaman.

Para el doctor, es necesario apostar por un envejecimiento activo porque, a su juicio, ahora hay "muchas personas mayores que quieren trabajar y formarse", y también por un modelo que adapte el trato al paciente y no al contrario.

"Queremos promocionar el buen trato a la persona mayor, desarrollar programas de prevención para evitar enfermedades crónicas, evitar situaciones de dependencia y abordar la soledad", ha apuntado López Trigo, alertando de que éste último es el primer problema en las encuestas de salud sobre personas mayores.

En definitiva, según ha apuntado el experto, el objetivo final es que las personas mayores de 65 años no cumplan años "a costa de pasarlos en situación de discapacidad", como ocurre actualmente.

LIMITACIÓN FUNCIONAL

Según ha explicado el compareciente, la esperanza media de vida de las personas mayores de 65 años es de 20 años para los hombres (hasta los 85) y de 23 para las mujeres (88 años) y, por tanto, son también ellas quienes suponen un porcentaje mayor de aquellos mayores que necesitan de la ayuda de terceros para su vida diaria.

En este sentido, López Trigo ha pedido atención a la "dependencia funcional" que sufre gran parte de la población mayor y que no le permite tener autonomía en actividades como asearse, vestirse, sentarse o levantarse y no centrarse sólo en las patologías.

"Es gente que supone el 70-75 por ciento de la población mayor y que no se beneficia del sistema clásico de salud, que no se ha diseñado para una atención integral dedicada a la persona", ha señalado López Trigo. Así, explica que este tipo de problemas no se atienden en las unidades geriátricas, que además, según ha denunciado, se encuentran sólo en los hospitales.

"No se trata de tener a personas en camas hospitalarias de 700 euros diarios cuando posiblemente estén mejor en su casa con ayuda de un centro sanitario", ha señalado para destacar que "hay modelos de atención infradesarrollados" en España, como es la hospitalización a domicilio que, además, según ha destacado, es una práctica mucho más barata.

PUBLICIDAD