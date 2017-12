El comité de empresa de Iberia convoca una huelga en El Prat entre 21 y 24 diciembre

Curioso



Hacen huelga en Barcelona y no en Madrid.



Lo mismo pasó en Verano con los controladores del Aeropuerto, hicieron huelga en Barcelona y no en Madrid.



El Ministerio no encontraba unas decenas de Guardias Civiles para reforzar el servicio, y al cabo de un mes envió 3000 al puerto de Barcelona. Muchos todavía están allí.



España es curiosa, en Barcelona nos machacan el Turismo y en Madrid No. Luego si el turismo no sube es culpa de los independentistas y ya está.



¿Tu comprarías un billete si hay posibilidad de huelga? A que te irías a otro sitio