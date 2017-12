La presidenta de la JUR tendrá que explicar sus filtraciones sobre Banco Popular

Que no cuente cuentos esta señora se imaginan ser con denado a prisión sin presentar las pruebas del delito no sea que se demuestre que era inocente.



el informe si es que tal informe esiste y si estuviera bien hecho ya lo abrían presentado pero la verdad es que el banco popular no estaba quebrado y era solvente y tenía activos por muchos miles de millones que son de los estafados accionistas del popular la JUR sabe que la ampillado con el carrito del helado König tiene la boca muy grande estamos mirando el popular