Andalucía es la comunidad con peores viviendas para lograr confort térmico

Gas Natural presenta 77 soluciones de bajo coste para rehabilitar edificios

Imagen: Getty.

La Fundación Gas Natural Fenosa (GNF) ha presentado un informe con 77 medidas de rehabilitación de bajo coste, orientadas a paliar la pobreza energética, pero válidas para cualquiera que quiera ahorrar energía en su hogar. Con grandes números, una inversión de 5.600 a 8.000 euros en la vivienda permite un ahorro de 300 a 650 euros anuales en las facturas energéticas.

El informe, titulado Re-habilitación exprés para hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste, se ha elaborado bajo la dirección de Margarita de Luxán, catedrática emérita de Arquitectura dela Universidad Politécnica de Madrid.

Analiza con detalle el parque de viviendas de Madrid, Barcelona, A Coruña y Sevilla, identificando nueve tipos de viviendas, para los que desarrolla un completo análisis de medidas de eficiencia energética, con costes y beneficios, en función de las condiciones climáticas de cada una de las ciudades.

Ahora bien, enfocado en la lucha contra la pobreza energética, los resultados no solo se facilitan en magnitudes económicas: "En las situaciones de pobreza energética no es adecuado usar como indicador principal el posible ahorro energético, ya que estos hogares no pueden ahorrar en algo que no consumen. Por ello, hay que trabajar con las consideraciones de la demanda que sería necesaria para conseguir las condiciones de bienestar en el interior de la vivienda y, finalmente, es imprescindible comprobar el número de horas en las que podrían alcanzar bienestar sin consumo alguno, ya que ésta es la situación más habitual de los hogares en pobreza energética".

Mejoras del 15%

Teniendo en cuenta efectos locales, "se pueden estimar incremento del 10% al 15% en los meses de invierno y del 7% al 15% en verano". El mayor porcentaje de hogares incapaces de mantener su vivienda a la temperatura adecuada en invierno y en verano se da en Andalucía. Los porcentajes más bajos están en Barcelona para el invierno y en A Coruña para el verano. En Madrid, hay un porcentaje mucho mayor de viviendas incapaces de mantener la temperatura adecuada en verano que en invierno.

