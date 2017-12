Christoph Frei: "Los marcos regulatorios no están preparados para la digitalización"

Entrevistamos al secretario general del Consejo Mundial de la Energía

Christoph Frei es el Secretario General del Consejo Mundial de la Energía.

Christoph Frei recibe a elEconomista durante la Jornada que anualmente celebra en Madrid el Consejo Mundial de la Energía. Acostumbrado a lidiar con la prensa, se centra en los retos de la transición energética y la necesidad de disponer de una economía sostenible.

¿Tiene una receta mágica para abordar con éxito la descarbonización?

La electrificación es la tendencia; la electricidad es el nuevo petróleo. El asunto es coger el camino correcto, la senda adecuada. La electricidad hoy es menos del 20% de la demanda final y se va a doblar en los próximos 45 años, pero aún quedará un hueco muy grande que se cubrirá de otra forma.

Dicen que tenemos la tecnología para la descarbonización, pero no la conciencia social. ¿Cómo afrontar la oposición al cambio, como sucede con la industria del carbón?

Es de hecho un punto muy importante. Si queremos reducir las emisiones de CO2 debemos dejar activos energéticos varados [stranded assets], pero eso implica dejar trabajadores varados. Y es algo que está en la agenda política; lo vemos en América, en Europa, en China... Es crítico resolverlo, si queremos desarrollar la agenda climática.

El transporte es clave, pero va despacio. Cepsa dice que los vehículos eléctricos apenas serán el 5% de todos en 2030.

La cuestión es qué va a hacer China, porque tiene todas las buenas razones para ser muy seria: tiene poca industria de automoción convencional; tiene que desterrar la contaminación ambiental de las ciudades; tiene suministro de materias primas clave para las baterías, como litio o cobalto... Podrá ser líder mundial en el vehículo eléctrico si quiere serlo. Por eso la pregunta es ¿se ha decidido? Y si es así, ¿cuándo? El anuncio haría que otros actores, como Francia, Noruega o India, fuesen aún más agresivos. Y si esto sucede, la penetración del vehículo eléctrico será mayor que ese 5% en 2030.

Las emisiones de CO2 están subiendo tras un par de años planas. ¿Lo estamos haciendo mal?

Hay dos agendas que deben converger. Una es la de los Gobiernos. París hizo un gran trabajo, pero cubre un tercio del objetivo, aún quedan dos tercios para frenar la temperatura global. La otra agenda es la de la innovación; París fue básico para muchas empresas, que empezaron a tomar decisiones, como volcarse en la digitalización o en renovables... Si sumamos todos esos esfuerzos, ha llegado un punto de inflexión; hay una inercia en la innovación de la que saldrá una parte muy importante de la solución.

¿Aunque EEUU abandone París?

Obviamente, no son buenas noticias. Pero puedes preguntar a muchos actores en California y en otras partes del país qué implica para su agenda; la respuesta es que un poquito, pero que no han cambiado sus fundamentales. Por debajo de la estructura nacional americana hay muchos esfuerzos que aún están alineados con la agenda global; y esta parte de la historia también debe tenerse en cuenta. Además, ningún país ha secundado a EEUU.

Los precios bajos del crudo, ¿retrasarán la agenda climática?

El mercado del petróleo siempre ha sido cíclico y continuará siéndolo. Pero si crees que los activos varados son una realidad y que lo que no produzcas ahora quizá no lo produzcas nunca... Eso erosiona el valor del petróleo a largo plazo. Y se producirá petróleo cada vez más barato, que competirá con el vehículo eléctrico o con cualquier otra alternativa, que necesitará más tiempo para implantarse. Por otro lado, habría que saber si el precio del carbono compensará el petróleo barato; no sabemos cuándo será relevante la señal del CO2, ni si lo será.

¿Cree que conseguiremos tener un mercado global de carbono?

Siempre será subóptimo si no tenemos a todo el mundo dentro, porque habrá fuga de carbono: la industria pesada se irá fuera del mercado, para no someterse al precio del CO2. Esa no puede ser la aspiración a largo plazo. Pero en el medio plazo, hay progreso; muchos países están introduciendo medidas de carbono, el último, Singapur. El peso económico empieza a ser grande, aunque no es algo que veamos en el futuro próximo. El reto está en la Conferencia de las Partes de la ONU. Hay progreso, hay que ser claro: hay progreso; París fue un progreso masivo.

Pero los países siguen sin ponerse de acuerdo en la financiación.

Esa es la discusión del vaso medio lleno o medio vacío. París superó las expectativas; nadie esperaba acuerdos en la mesa de París. Pero si dices que no es suficiente, es cierto porque hay dos tercios pendientes de solución. La visión del vaso lleno es que vemos compañías de todo el mundo y gobiernos de todo el mundo que se han movido. París dio la señal de que esto es serio, suficientemente serio como para que se actúe, y está ocurriendo.

¿Le gustaría añadir algo?

Digitalización. La digitalización permite hacer cosas que no imaginábamos unos pocos años atrás. Y es cierto para todos los países, ya sean ricos o pobres. La cuestión es si los marcos regulatorios están preparados para la digitalización. Y la respuesta es que no. Hay una serie de retos que van desde la privacidad hasta el desarrollo de nuevos modelos de negocio o la soberanía, para los que no estamos aún preparados. Las empresas están invirtiendo y es importante que los gobernantes entienden completamente la ruptura que supone la digitalización para que puedan diseñar un marco regulatorio adecuado.

PUBLICIDAD