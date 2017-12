El Corte Inglés acelera su digitalización y lleva la tienda 'online' a todo el mundo

La plataforma suma 200 marcas de moda, hogar y 'gourmet'

El Corte Inglés da un impulso a su digitalización. El grupo que preside Dimas Gimeno ha llevado su tienda online a todo el mundo con más de 200 marcas, la mayoría españolas, en moda, complementos, zapatería, deporte, hogar y productos gourmet.

La compañía, que inició la venta a través de Internet en 1999 en España y Portugal, lanzó en 2014 la web elcorteingles.eu para entrar en Reino Unido, Irlanda y Holanda. Ahora, y gracias a los buenos datos de venta y la notoriedad lograda en estos tres primeros años, ha decidido sin embargo dar un paso más, reconvertir la página en elcorteingles.com y extender el servicio a todo el mundo.

La actividad se realiza desde la matriz española con los recursos logísticos y operativos propios, pero con el apoyo también de los principales operadores internacionales de transporte para garantizar, según la empresa, "la eficacia de los envíos". El catálogo incluye tanto enseñas propias, como Dustin, Easy Wear o Studio Classics, como marcas de terceros, como Desigual, Roberto Verino, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Adidas, Armani, El Ganso, Mirto, Viceroy, Agatha Ruiz de la Prada o Panama Jack, entre otras muchas.

Tras su lanzamiento hace ya tres años, El Corte Inglés, que ha contado con la colaboración de IBM, explicó ya que la nueva plataforma suponía "una gran innovación desde el punto de vista tecnológico, ya que está alojada en la nube (cloud) para poder dar un servicio más ágil y rápido y contar con actualizaciones inmediatas".

Plazos de entrega

Los plazos de entrega varían entre tres y siete días en la Unión Europea (UE) y 10 el resto del mundo. Según se especifica en la tienda online internacional, que está en inglés y francés, los envíos son gratuitos a partir de los 60 euros. Por debajo de ese importe, los costes van variando dependiendo del producto y el país de destino.

En líneas generales, el coste se sitúa en 5,90 euros por envíos de hasta diez productos en los países miembros de la UE, en 15 euros para el resto de Europa, África, Asia y Oceanía y en 20 euros para el continente americano. A partir de 11 artículos solo hay distribución dentro de la Unión Europea y el precio se eleva a 7,90 euros por envío.

Estos gastos de envío incluyen, sin embargo, no sólo el transporte, sino también los seguros y el despacho de aduanas en origen, salvo en países no pertenecientes a la Unión Europea, donde no se incluyen los gastos aduaneros en destino ni otros impuestos o aranceles. La compañía asegura que "el servicio de atención al cliente está disponible en los respectivos idiomas y ofrece los mismos estándares de calidad y seguridad que tradicionalmente presta El Corte Inglés a sus productos".

En España, la tienda online de El Corte Inglés ofrece casi un millón y medio de referencias, y en 2016 alcanzó los 8,5 millones de clientes registrados. En la carta a los accionistas adjunta al informe de gestión del último ejercicio el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, aseguraba que "hemos aumentado nuestro negocio online a un ritmo que duplica el crecimiento del mercado español, con un incremento del 60% en número de pedidos, del 40% en facturación y del 25% en tráfico a la web".

Omnicanalidad

Tras defender la omnicanidad y la integración de la tienda física con la online, Gimeno insistió en que "el comercio electrónico ha dejado de ser el futuro", asegurando que "es ya el presente y lo encaramos con determinación y energía". De hecho, al margen de la venta al exterior, uno de los objetivos de la web internacional es apoyar la actividad relacionada con el turismo en los centros de El Corte Inglés. "Se trata dar a conocer la oferta de productos, servicios, marcas y colecciones antes de que el turista llegue a España y en su propio idioma", asegura la compañía.

Con la meta de seguir avanzando en la digitalización, el grupo ha encargado a los dos nuevos consejeros delegados nombrados el pasado mes de noviembre -Victor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa- la presentación de un plan estratégico con el que poder competir cara a cara con plataformas que operan únicamente online, como Amazon o la china Alibaba, que ha experimentado un fuerte desarrollo en los últimos años.

Para llevar a cabo esta estrategia, el año pasado El Corte Inglés logró ya un préstamo por importe de 116 millones de euros del BEI (Banco Europeo de Inversiones) para financiar un plan que se eleva en total a 232 millones. El objetivo del mismo pasa por mejorar la infraestructura informática, agilizar la cadena logística, crear una plataforma de ventas y potenciar la venta omnicanal.

