Europa es el mejor destino para los viajeros con mascotas

Si aparte de con el perro llevas también la flauta serás bien recibido en Vallekas (patria del PAVO Pablito), Zaragozá (ciudad de acogida del PAVO del inmigrante de la silleta), Catalunia (comunidad autónoma del noreste español que maldita la hora que se inventaron las comunidades autónomas y cuyo ex presidente, actualmente fugado de la justicia tras el golpe de estado, es el PAVO Puigdemont), y en algunos sitios más donde los PAVOS se creen que ser de izquierdas es ser un auténtico PAVO.



Aconsejo la lectura de la entrevista a Edusrdo Arroyo en el periódico El Mundo. Me he sentido muy identificado con él (a excepción de que la bandera española a mí aún me da algo de cosa el resto de la entrevista, su alejamiento de la esencia de la izquierda despues de ver a los PAVOS de Podemos en el 15 M, etc, es como si hablase yo mismo).