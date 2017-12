El Congreso abre una nueva vía para acceder al informe de Deloitte sobre Banco Popular denegado por Bruselas

Muy bien señora mía, pero como ave desplumada del Popular me gustaría saber porque he de perder mi dinero, tan duramente ganado, y sus justificaciones han de mantenerse en el más absoluto secreto para no perjudicar a terceros. Como usted comprenderá tanto secreto da que desconfiar y uno piensa que han metido la pata y se lo quieren hacer purgar a los inocentes accionistas. Pero ya sabe, estas cosas las carga el diablo y pueden volverse contra sus ejecutores.