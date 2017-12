Jorge García: "Llegar a los 55 años y no haber ahorrado nada es peligroso para la jubilación"

Jorge García, director general de Vida y Seguros Personales de Generali. Imagen de Nacho Martín

Generali se ha marcado el objetivo de comportarse en el ramo de vida y ahorro mejor que el sector y así arañar cuota de mercado. La aseguradora acaba de lanzar una campaña para captar en fondos de pensiones y otros productos 65 millones.

El responsable de Vida de la compañía, Jorge García, se muestra optimista sobre el negocio, pero reclama al Gobierno cambios normativos para incentivar el ahorro, con el fin de que en el futuro no muy lejano los españoles puedan complementar la pensión pública.

¿Qué aceptación está teniendo la campaña entre los clientes?

La campaña lleva poco tiempo, pero va bastante bien. Reforzará nuestra posición en un mercado, de ahorro y de riesgo, en el que estamos creciendo entre un 1 por ciento y un 2 por ciento en lo que llevamos de año. En 2017 vamos mejor de lo que preveíamos, por lo que batiremos objetivos. Es importante tener en cuenta que el sector va cayendo a ritmos del 5 por ciento a octubre en ahorro y nosotros nos comportamos mejor, y en riesgo el conjunto de aseguradoras también decrecen y nosotros crecemos.

¿Qué objetivos se había marcado?

Teníamos previsto decrecer un punto en la parte de ahorro por un cambio de negocio, pero creemos que no va a producirse tal caída. Será menor. Nuestra aspiración es ganar cuota de mercado, pero también, y sobre todo, ofrecer un servicio integral y productos ajustados a las necesidades de nuestros clientes. Hemos lanzado productos de riesgo (unit links) este verano, por ejemplo, porque estamos en un entorno de tipos bajos, que si no se asume riesgo no se consiguen rentabilidades atractivas. Es nuestra manera de transicionar del modelo tradicional, basado en la garantía plena, al híbrido, que ofrece riesgos controlados con rentabilidades. Estamos convencidos de que la tendencia general del mercado irá a productos híbridos, con altas rentabilidades porque la regulación penaliza cualquier garantía. En nuestro caso aprovecharemos el asesor vida que tenemos como palanca básica de comercialización de productos. Esta herramienta permite calcular el dinero que necesitaría una persona para mantener el nivel de vida sin perder nivel de vida más allá de la jubilación, además de realizar test de idoneidad y de adecuación.

Existe un gran debate sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas en un futuro próximo. Cuándo una persona debería empezar a ahorrar para poder mantener sus ingresos en la jubilación.

La tasa de sustitución -cuánto se cobra de pensión sobre el último salario- se encuentra ahora en el 85 por ciento de media, frente al 50 por ciento de Europa. Estamos a años luz, mejor, y encima tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo. La combinación de ambas situaciones es mortal para el sistema de pensiones. Los estudios de otras organizaciones hablan de una caída de 20 puntos en la tasa de sustitución para 2040 y pasar a menos del 50 por ciento en 2060. Es la jubilación pública que se va a recibir, por lo que hay que concienciarse de que hay que ahorrar. Cualquier edad es buena, pero si se llega a cierta edad, los 55 años, y no se ha ahorrado nada es peligroso.

Si se da la posibilidad de poder rescatar todo el dinero ahorrado en un plan a los diez años es posible que el cliente se lo funda para otras finalidades. Esto ha ocurrido en Inglaterra. Hay que tener cuidado, porque el intento de atraer e incentivar se puede volver en contra. La liquidez no es la panacea, como ha quedado demostrado en el País Vasco con las EPSV. El sector lleva tiempo defendiendo un trato fiscal diferente para la prestación frente al resto de productos de ahorro.

