Carrefour y El Corte Inglés abren su web a 500 empresas en la lucha con Amazon

Hace unos meses compre un lavavajillas en Carrefour por internet, con la garantia de que me lo llevarian en cinco dias. Despues de dos semanas sin que me lo llevaran, decidi desistir de la compra y no volver a comprar nada en Carrefour por internet. Carrefour no esta a la altura de poder ser competencia a Amazon en venta por internet, Amazon le da mil vueltas.