General Electric planea recortar alrededor de 4.500 empleos en Europa

Que esperamos..... dentro de no tanto tiempo empezaremos a recoger de manera mas notoria todo lo que estamos sembrando ahora . Tanta tecnología, internet , robot.... etc , etc, van desplazando al ser humano no tenemos que ver que todas las grandes empresas mundiales tienden a quitarnos del medio en sus cadenas de produccion y los bancos nos sustituyen por cómodas paginas web y suma y sigue...



Consecuencia que no habrá suficientes personas en el mundo que consuman lo que producen.



Ojala me equivoque , pero el tiempo nos dirá.



Vamos que como decía mi abuelo " El que siembra vientos recogerá tempestades ".