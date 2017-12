La cadena de moda Trucco prepara su proceso de venta

Los más interesados en este activo son los fondos de capital riesgo...

...que valoran la compañía en torno a los 50 millones de euros

Aprovechando el buen momento del negocio en España y los altos múltiplos que se están pagando en el sector, la cadena de moda Trucco ha puesto en marcha el proceso para buscar comprador. Tal y como han explicado fuentes del mercado a elEconomista, la firma española tantea la entrada de un socio con pulmón financiero para poder impulsar su expansión internacional, que ahora le aporta alrededor del 30% del negocio. Esta operación, según las mismas fuentes, valoraría a la compañía en torno a los 50 millones de euros.

Este proceso, que está siendo coordinado por el bufete de abogados Lener -que, entre otras operaciones, asesoró la venta del 80% que Portobello ostentaba en la cadena de moda Festa-, se resolverá a lo largo del año que viene. La operación contemplaría la venta de una participación mayoritaria, de tal forma que el nuevo comprador pudiera tomar decisiones en la firma textil.

En este sentido, los grandes interesados serían los fondos de capital riesgo españoles, que se encuentran muy activos en este sector. Sin ir más lejos, Black Toro cerró hace escasas semanas la compra de Amichi tras inyectar 15 millones y OpCapita (el dueño de la Sirena) compro la cadena de zapatos Merkal. Fuentes del sector señalan a Black Toro -de cara a la creación de un gran grupo textil- o a ProA Capital, que también ha buscado oportunidades en el sector del textil.

Con todo, el proceso se encuentra todavía en una fase muy inicial, ya que Trucco acaba de salir de una reorganización interna -también coordinada por Lener, según Moda.es- de cara a reducir costes y reorganizar sus sociedades, que ahora operan bajo la matriz In Situ.

Según los últimos resultados disponibles en el Registro Mercantil -correspondientes al ejercicio fiscal 2016-1017 y cerrado el pasado febrero-, la cifra de ventas de In Situ se situó en 33,18 millones, un 5,9% menos que en el ejercicio anterior. El resultado consolidado del ejercicio se situó en torno a 105.000 euros. No obstante, la previsión según fuentes de mercado es que estas cifras mejoren por el reposicionamiento de la marca y su acuerdo de expansión nacional junto a El Corte Inglés. Este diario trató de contactar con Trucco, pero no ha hecho comentarios.

PUBLICIDAD