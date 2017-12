Santander y los sindicatos llegan a un principio de acuerdo: 1.100 bajas y prejubilaciones con el 80% del sueldo

#1-Los sueldos, más bien extinciones de contratos, se llamen como se llamen, los paga la empresa.La mayor parte de los autónomos contribuyen a la Seguridad Social con unos 250 euros/mes, los más avispados suben ésta cantidad los últimos años para aumentar la pensión. La aportación por empleado de banca suele estar durante toda la vida laboral por encima de los 1000 euros/mes entre contribución empresa y empleado. No está mal recibir como mínimo 600 euros al mes habiendo aportado 250 euros con seguro médico incluído.....;#3-La falta de fondos en la Seguridad Social no será por quienes aportan más de 1000 euros mensuales durante prácticamente toda la vida laboral, serán de los que no han cotizado ni 15 años, de los que han usado constantemente el paro como unas vacaciones, de los que ganando dinero como autónomos han cotizado, porque pueden elegir, 250 euros/mes durante casi toda su vida laboral, de los que defraudan....¿no?;#6-creo que ya está todo dicho sobre la enorme contribución a la seguridad social de los autónomos, es lo que tienen ciertos trabajos, información;#9-Que el dinero lo pone el Banco y el trabajador de su indemnización, que incluso siguen aportando a la Seguridad Social, preocupesé más de los que viven de las ayudas a mayores de 55 años, de las pensiones no contributivas, que unas cosas parecen muy bien siendo ciertas y otras muy mal siendo mentiras; sobre la mochila austriaca, a ver si es verdad y a los trabajadores que contribuyen (ellos y sus empresas por ellos) durante toda su vida laboral con más de 1000 euros mensuales nos los ponen en la mochilita y a ver que pasa con los que han cotizado menos de 20 años y por 500 euros en total o menos, a ver quién les pone la pasta en un sistema de contribución para su jubilación (que bién está el sistema de reparto, hasta permite ofender a trabajadores con altas contribuciones sin decir nada de los que no lo hacen, hasta lamentamos la pensión que les toca por no haber aportado nada o muy poco y nos quejamos)....Para finalizar, si debe ser un chollo todo ésto, por eso se lucha para rebajar al máximo posible esas maravillosas prejubilaciones.....en fin....es lo que hay, unos viven del sistema toda la vida y a otros se les acusa infundadamente.....