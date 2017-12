330 43

El 25% de los mayores de 65 años diagnosticados de cáncer son supervivientes de un tumor anterior

5/12/2017 - 7:17

Una cuarta parte de los adultos de 65 años o más y un 11 por ciento de los pacientes más jóvenes diagnosticados con cáncer entre 2009 y 2013 tenían antecedentes de cáncer, según concluye un estudio de 740.990 personas diagnosticadas con cáncer nuevo entre 2009 y 2013, cuyos resultados se publican en 'JAMA Oncology'.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El número de sobrevivientes de cáncer en Estados Unidos está creciendo y se estima que alcanzará los 26 millones en 2040. Comprender cómo de común es un cáncer posterior entre pacientes con antecedentes de cáncer es importante para entender el riesgo de cáncer nuevo o en curso en los sobrevivientes.

Al tratarse de un estudio observacional, en el que los investigadores no intervienen a los fines del estudio, no se pueden controlar las diferencias naturales que podrían explicar los hallazgos del trabajo, realizado por Caitlin C. Murphy, del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas Medical, en Dallas, Estados Unidos, y coautores.

La frecuencia de cáncer previo entre los pacientes diagnosticados con cáncer nuevo varió del 3,5 por ciento al 36,9 por ciento y la mayoría de los cánceres anteriores se diagnosticaron en un sitio diferente. No obstante, no se pudo determinar el orden de los cánceres múltiples diagnosticados en el mismo año.

Los pacientes diagnosticados con cáncer nuevo que tienen un historial de cáncer pueden ser excluidos de los ensayos clínicos e insuficientemente representados en la investigación. Comprender el impacto del cáncer previo es importante para mejorar la investigación, los resultados de la enfermedad y la experiencia del paciente, según los autores de este trabajo.

