El taxi se divide y pacta no convocar una huelga en diciembre

La guerra contra Uber y Cabify divide al taxi. El gremio echó ayer marcha atrás en su plan para convocar una huelga indefinida por la falta de apoyo de una de las principales asociaciones: Fedetaxi. La patronal se desmarcó de los paros, lo que dejó al resto del sector sin la fuerza suficiente para organizar una movilización que forzara al Gobierno a eliminar licencias de VTC (Vehículos turismo con Conductor).

"De momento no vamos a convocar la huelga. Es una medida muy extrema que fastidia mucho a nuestros clientes y más en estas fechas. Además, no hay el suficiente consenso y no queremos crear un conflicto interno", asegura Julio Sanz, presidente de Antaxi.

Así, el sector apuesta por seguir presionando a los políticos para que cambien la legislación y que la propuesta de los Ayuntamientos para limitar las VTC llegue a buen puerto. En concreto, Madrid y Barcelona han aprobado promover que los coches de Uber y Cabify necesiten una licencia especial para circular, pero la decisión aquí es de la Comunidad Autónoma en Madrid.

