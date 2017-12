La acción de Inditex espera un punto de inflexión con los resultados

La respuesta del mercado a los resultados de Inditex suele implicar, de media, un alza para sus títulos cercana al 2%, según Bloomberg. Teniendo en cuenta que las previsiones apuntan a que vivirá el mejor trimestre de su historia, con cerca de 1.000 millones de euros de beneficio, las cifras que presente el próximo miércoles, relativas al tercer trimestre fiscal de 2018, podrían ser un impulso a su cotización (en la sesión de ayer subió más de un 3%, ver apoyo).

Si se cumplen las estimaciones, la compañía, presente en elMonitor, logrará mejorar sus ganancias un 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Y es que aunque por ahora la estrategia abierta en la gallega no aporta rentabilidades positivas en la herramienta, los fundamentales a largo plazo siguen siendo sólidos.

Desde Banco Sabadell apuntan a que la incertidumbre que rodea a la compañía puede deberse a "unas altas temperaturas en buena parte de Europa en septiembre y octubre, que invitan a pensar que las venta de ropa han sido flojas en el tercer trimestre". No obstante, desde la entidad indican que no les parece preocupante porque dos meses no tienen un impacto significativo en la valoración.

Oportunidades de crecimiento

A este respecto, "Inditex debería seguir beneficiándose de las oportunidades de crecimiento que existen en muchos países donde su presencia todavía es pequeña". La compañía no está viviendo su mejor año en bolsa, de hecho, cede más de un 16% desde los máximos anuales marcados en el mes de junio. La parte positiva de este descenso es que para los expertos tiene un potencial alcista superior al 20% de cara a los próximos doce meses.

Desde el punto de vista técnico, Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, explica que "del mantenimiento de los 29 euros depende que podamos seguir confiando en un contexto alcista en el valor y no nos veamos obligados a sacarla de nuestra lista de recomendaciones". Un precio del que se encuentra a un 5%. "Es preciso que el título consiga batir resistencias de 29,87 euros (algo que logró ayer) para confirmar un pequeño patrón de giro al alza que plantearía el comienzo de un rebote y que invitaría de un modo agresivo a comprar con stop bajo los 29 euros", arguye Cabrero.

Qué está fallando

Si bien Inditex no deja de crecer, el mercado está perdiendo parte de la confianza que había depositado durante estos años. ¿El motivo? Algunas casas de análisis como Berenberg creen que el crecimiento excepcional que estaban viviendo las ventas de la textil puede que no sean sostenibles, principalmente por el aumento de la competencia.

A este respecto, teniendo en cuenta la internacionalización que tiene Inditex, uno de los aspectos que más la está penalizando es la apreciación del euro, ya que la mitad de sus ingresos depende de otras monedas distintas a la divisa europea. Sólo en su cruce contra el dólar se revaloriza en 2017 más de un 13%. Por otro lado, habrá que ver cómo termina afectando el fenómeno Amazon al sector en general, principalmente a, como denominan en Bankinter, "aquellas compañías apalancadas en la distribución física".

