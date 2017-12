Santander ofrece ahora a los mayores de 50 años irse con el 80% del sueldo

Joderrr que bien, a mi me despiden con la reforma laboral de Rajoy por 20 días por año con un máximo de 24 meses y a estos banqueros les ofrecía 40 días por año, aún así no están contentos y ahora les ofrece.



8 años de sueldo (380.000 € /8 años /12 meses = 3.958 € al mes ) mas 2.000 por trienio.



Y el colmo del colmo es que todo es dinero nuestro con los famosos rescates bancarios de Rajoy.



Y a eso hay que sumarle que dentro de 8 años, habrá 1.200 mas prejubilados antes de los 67 años o sea mas pensiones que pagar y resulta que no hay ni para pagar las que tenemos en la actualidad.



¿ pero entonces esto de jubilarse a los 67 años que es solo para los currantes de pico y pala, limpiadoras, trabajos duros, que no pueden ni con su alma y estos banqueros que están de salud de maravilla, se jubilan a los 58 años? que cara mas dura. RAJOY SIGUE ASÍ, NO TE VA A VOTAR MAS NI TU FAMILIA.



Pero no todos los españoles somos iguales ??? La reforma laboral se la pasan por el forrillo, está claro los banqueros son otra casta PRIVILEGIADA COMO LOS POLÍTICOS.



Estas indemnizaciones tan buenas, es una forma de gratificar, por lo bien que lo hicieron engañando a los abuelos y gente ahorradora engañadas, estafadas, con las preferentes e hipotecas basuras.