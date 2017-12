McDonald's, pizza, KFC y Coca Cola Light: la base alimenticia de Trump

Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era especial para la comida ya se imaginaba cuando se descubrió que tenía un botón rojo en el Despacho Oval para pedir Coca-Cola a su mayordomo. Pero su exgerente de campaña, Corey Lewandowski, y su exasistente, David Bossie, van a publicar un libro en el que desgranan la extraña dieta del mandatario.

"Su equipo de campaña trabajaba arduamente para garantizar que la comida rápida estuviese siempre en su avión en el momento perfecto", explican en el libro, al que ha tenido acceso en exclusiva el The Washington Post, según recoge Quartz.

Las comidas del ahora presidente destacaban por su descomunal proporción. Un almuerzo habitual podía consistir en "dos Big Macs, dos sándwiches de filetes de pescado y un batido de chocolate", según el libro. Un menú que ronda las 1.800 kilocalorías. Los autores explican que el McDonald's es una de las cuatro principales fuentes de alimento de Trump. Las otras tres son las pizzas, el KFC y la Coca-Cola Light.

