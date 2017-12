LEDAmc en la Software Cost Measuremente Conference

Productividad & Calidad del desarrollo Software en un proceso externalizado

¿No consigues siempre lo que tú quieres? ¿Por qué?

¿Podemos mejorar conjuntamente la calidad y la productividad en los desarrollos de software? ¿Podemos conseguir siempre lo que queremos? La respuesta parece evidente, pero no lo es. Realizar una cuantificación de dichos aspectos de modo que nos permita evaluarlos y verificar si realmente se está consiguiendo o no, a veces no es una tarea sencilla.

LEDAmc consultora española que ayuda a grandes empresas a gestionar sus costes de desarrollo de software a través del control de la productividad de desarrollo y la calidad del software, ha presentado en Pekín, en la Software Cost Measuremente Conference organizada por la China Software Process Improvement, un escenario real de control de productividad y calidad, y proporcionó una visión práctica sobre algunos aspectos fundamentales en el control del proceso de desarrollo de TI.

Desde 2012 LEDAmc ha estado participando en distintas conferencias internacionales de TI (UKSMA (United Kingdom Software Metrics Association), Londres 2012; IT Confidence, de ISBSG (International Software Benchmarking Standard Group): Rio de Janeiro 2013, Tokyo 2014, Los Ángeles 2016; ISMA, de IFPUG (International Function Point Users Group): Sao Paulo en 2015 y Roma en 2016) presentando estudios relacionados con el comportamiento de precio de punto de función frente al comportamiento de tarifas en contratos de TI externalizados, así como otros estudios de productividad frente a calidad de proyectos de desarrollo de software.

LEDAmc gracias a su base de datos con más de 30.000 proyectos, es una referencia en estudios de benchmarking y modelos de estimación y control de productividad de desarrollo de software.

PUBLICIDAD