Manso (EDP): "La regulación española para nosotros no es la mejor, pero seguimos haciendo proyectos"

'elEconomista' entrevista al consejero delegado de EDP Renováveis

João Manso Neto, consejero delegado de EDP Renováveis (EDPR), recibe a elEconomista durante la celebración de la primera edición de Energytalks, un espacio de debate organizado por la compañía que gira en torno al futuro de las energías renovables y que tuvo lugar recientemente en Madrid. Manso respondió a las preguntas en un castellano con fuerte acento portugués, y con cierta prisa.

EDPR no se ha adjudicado potencia en las últimas subastas de renovables en España, ¿se presentó la compañía?

En la primera subasta, la celebrada el año pasado, en la que se adjudicaron 700 MW de eólica y biomasa, sí que nos presentamos. Y ganamos dos proyectos de 120 MW en total. En las otras dos subastas más recientes no hemos ganado, pero sí que hemos participado.

En esa primera subasta las ofertas fueron muy agresivas, sin suelo a la retribución, y la empresa ganó, mientras que en las otras dos, que sí tenían suelo, no ¿Por qué?

Pues porque hemos sido menos agresivos y hemos ofrecido el precio que nos pareció más adecuado. Nosotros vamos a ejecutar los 120 MW que conseguimos en esa primera subasta. Tenemos tres años para ello y ya están los parques eólicos en construcción.

¿Cree que se va a construir toda la potencia que ha adjudicado el Gobierno en las subastas?

Vamos a ver. El futuro lo dirá. Respetamos la regulación de los países en los que estamos y, aunque la regulación española para nosotros no es la mejor, seguimos desarrollando proyectos en España, un país que es nuestro segundo mercado a nivel mundial.

... La española no le parece la mejor regulación ¿Qué tipo de regulación prefiere?

Para nosotros es importante que haya un precio competitivo de mercado, pero fijo a largo plazo. Ése es nuestro modelo de negocio; siempre buscamos precios fijos a largo plazo. Y somos más agresivos cuando la regulación nos parece más adecuada.

EEUU es uno de sus mercados de referencia, ¿cómo ve el planteamiento de Donald Trump de reducir los incentivos fiscales a las renovables?

Vamos a ver lo que sale. Ahora se está discutiendo y en función del resultado de esas discusiones veremos el modelo económico. Pero hoy por hoy no hay que empezar a especular. Hay discusiones parlamentarias....

¿Tiene previsto la empresa cambiar el Plan de negocio en EEUU?

No. De momento no. No conocemos las nuevas reglas y por lo tanto vamos a esperar.

¿Y en otros mercados relevantes para la compañía?

Estamos en Portugal construyendo, estamos en Italia, estamos en Francia, estamos en Brasil... Y además ganamos hace dos meses un proyecto de casi 1.000 MW de off shore en Reino Unido, por lo tanto estamos muy diversificados. Además EDPR es una firma que tiene su plan estratégico y no lo estamos cambiando en todo momento.

¿Se está beneficiando de la reducción de precio que experimentan los aerogeneradores por la competencia entre los fabricantes?

Los costes y los precios están bajando mucho, efectivamente, y tiene que ver con dos cosas: de un lado, el progreso técnico, que permite bajar los precios; de otro lado, la competencia entre los fabricantes. Para nosotros es bueno que haya competencia entre compañías solventes y es lo que estamos viendo, que empresas con dimensión están compitiendo entre ellas. Lo que no nos gusta es que haya algunas con precios demasiado bajos, pero no es el caso; estamos viendo buenos precios en compañías solventes, y por lo tanto...

