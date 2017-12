Airbnb activará filtros para pisos sin licencia sólo si se regula el 'home sharing' en Cataluña

Airbnb condiciona la puesta en marcha de mecanismos informáticos que impidan anunciar un piso sin licencia turística a que la Generalitat desarrolle el decreto que regule la práctica de compartir la propia vivienda ('home sharing'), según ha señalado el director de Marketing Services, Arnau Muñoz.

En rueda de prensa junto al responsable de Políticas Públicas, Sergio Vinay, Muñoz ha sostenido que se requiere este decreto para que después el Ayuntamiento lo ejecute, antes de poner en marcha este sistema, mediante el que no se podrán anunciar pisos sin licencia porque será un campo obligatorio en el formulario, mecanismo que exige el Gobierno de Ada Colau para evitar los pisos turísticos ilegales.

"Esperamos que, cualquiera que sea el Govern que llegue, priorice esta área, porque impacta a una comunidad muy grande", de unos 20.000 anfitriones en Cataluña -15.000 de ellos en Barcelona-, ha señalado Muñoz, que ha pedido solucionar la situación de inseguridad de estos anfitriones.

Preguntados por los medios, han dicho que entre el 50% y el 60% de los anfitriones de la plataforma en Barcelona comparten su propio hogar, mientras que el 70% del total de anfitriones sólo tienen un anuncio en la plataforma, que puede ser de vivienda compartida o de piso entero.

"Tenemos el mismo interés que el resto de ciudadanos de Barcelona de eliminar los malos actores", ha garantizado Muñoz, por lo que prevén seguir colaborando con el Ayuntamiento en próximas reuniones para reforzar la marca Barcelona y avanzar hacia un turismo más sostenible y distribuido, según él.

Preguntados por si la situación política ha afectado a las reservas y a los precios de Airbnb, han rechazado valorarlo hasta que dispongan de datos cerrados y analizados en enero, pero Muñoz ha resaltado que Barcelona se mantiene como la cuarta o quinta ciudad a nivel mundial, y ha garantizado: "Más allá de lo que pueda estar pasando, seguiremos invirtiendo".

Autorregulación y colaboración

Han defendido que Airbnb trabaja para solucionar problemas que tiene la ciudad, mediante la autorregulación y la colaboración con las administraciones, con iniciativas como la que impulsó para que los anfitriones de Ciutat Vella sólo pudieran publicar un piso, y con la retirada de "malos actores" de los que alerta el Ayuntamiento.

La plataforma ha retirado 1.300 pisos con la limitación en Ciutat Vella desde mayo, y otros 1.200 solicitados por el Ayuntamiento, con el que han empezado a trabajar medidas coordinadas como hacen con otras ciudades, ha destacado Muñoz, que ha dicho que se ha producido un punto de inflexión en la relación con el consistorio, antes marcada por la "falta de comunicación".

Preguntados por si plantean llevar la medida de Ciutat Vella a otros distritos, Muñoz ha dicho que no lo descartan si ven en otros espacios la misma saturación y problemas, que en Ciutat Vella no eran a causa de Airbnb, sino también de otros factores: "No creíamos que fuéramos responsables de los problemas de Ciutat Vella, pero sí fuimos activos en su resolución", ha sostenido.

Vinay ha resaltado que Airbnb se interesa también por la convivencia, por lo que ha creado una plataforma para informar de incidencias, que asegura que ocurren menos en los casos de vivienda compartida, porque la persona que comparte su propio piso se preocupa por mantener una dinámica adecuada con los vecinos, más que cuando se trata de un piso turístico, incluso con licencia.

