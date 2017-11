Neoenergía saldrá a bolsa en Brasil el 18 de diciembre

La empresa tiene en cartera 1.500 MW en nuevos proyectos

Los socios de Iberdrola, Banco do Brasil y Previ, han dado a conocer el folleto de colocación en bolsa de Neoenergía, que puede comenzar a cotizar el próximo 18 de diciembre. En el mismo, la filial de Iberdrola, que está en pleno proceso de venta del 14,7% de su capital, explica que cuenta con una cartera de proyectos de 1.500 MW para los próximos años, lo que le permitirá crecer casi un 50% en su capacidad de generación, lo que supone aproximadamente una inversión del orden de 1.500 millones de euros.

La empresa además ha mostrado su intención en realizar inversiones en la modernización de la red de distribución sobre la que espera poder disfrutar de mejoras tarifarias en abril de 2018 para las zonas de Bahía y Río Grande y en 2019 para Sao Pulo y Mato Grosso.

Neoenergía ha fijado una horquilla entre los 15,02 reales y los 18,52 reales brasileños, lo que podía suponer un movimiento de 2.856 millones de reales brasileños (756 millones de euros) por esta participación, lo que significa valorar la compañía en 5.100 millones de euros. La oferta, que ya está en marcha tras los permisos del regulador brasileño, tiene como objetivo conseguir fondos para Neoenergía, pero también para Banco do Brasil y Previ. La colocación consistirá en una oferta de 170,3 millones de acciones ordinarias de las que 68,9 millones serán emitidas de manera primaria por la compañía y 101,4 millones de acciones de distribución secundaria por los accionistas vendedores (93,4 millones de Banco do Brasil y 7,9 millones de títulos de Previ). En el folleto además se fija un periodo de 180 días en el que los actuales accionistas de Neoenergía no podrán desprenderse de títulos.

Según las cuentas del propio folleto, la colocación puede generar 306 millones a Neoenrgía. Banco do Brasil puede conseguir 415 millones de euros y la aseguradora Previ, 35 millones de euros.

PUBLICIDAD