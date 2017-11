"La demanda de Vega Sicilia triplica la oferta y fijamos cupos para exportar a cien países"

Pablo Álvarez, consejero delegado de Tempos Vega Sicilia. Foto: Archivo

Fundada en 1864, en Valbuena de Duero (Valladolid), por Eloy Lecanda y Chaves, Vega Sicilia fue adquirida por la familia Álvarez, propietaria también del grupo Eulen, en 1982. Actualmente, el grupo que dirige Pablo Álvarez, Tempos Vega Sicilia, tiene además de su reconocida bodega en Ribera del Duero, otra en la misma denominación de origen, Alión; una en Toro, Pintia, y otra en Rioja Benjamin de Roths- child & Vega Sicilia. Fuera de España, la empresa es propietaria también de Tokaj-Oremus, en Hungría. Álvarez atiende a elEconomista con una copa de vino en El Corte Inglés, grupo al que se ha aliado para la celebración de catas exclusivas hasta el próximo verano.

¿Cuál es el objetivo del acuerdo con El Corte Inglés?

El Corte Inglés es la mayor tienda de vinos de España, además del principal comprador para el sector y, por eso, es importante este tipo de acuerdos. Vamos a organizar siete, algunas de ellas temáticas y dependiendo del tipo de público que venga, estaré yo o nuestro enólogo.

¿Qué tal está siendo el año para el vino? ¿Ha afectado la sequía?

En general ha sido un año bueno. Es cierto que habido una producción más corta de lo habitual por las condiciones metereológicas negativas, pero no tanto por la sequía como por las heladas que hubo en primavera. En Rioja, por ejemplo, hemos perdido un 70% de la cosecha por la helada del 28 de abril... hay que tener en cuenta que en Rioja es un fenómeno más excepcional.

Y el consumo, ¿cómo evoluciona?

La demanda de vino está creciendo a nivel internacional y aunque es cierto que hay mucha venta al exterior a granel, eso ha provocado subida de precios.

¿Y en España?

El vino como producto de alimentación de consumo diario ha ido cayendo mucho, pero en cambio ha crecido la venta de un producto cada vez de mayor calidad. Nunca el vino ha movido tanto dinero y ha generado tanta riqueza como ahora.

Desde la Interprofesional se ha lanzado precisamente un plan para atraer al consumidor más jóven...

Sí, pero no es un tema fácil. Curiosamente, en Estados Unidos la gente joven está bebiendo. ¿Por qué ellos lo han conseguido y España? Yo creo que falta también educación en torno al vino y se debe favorecer un consumo responsable. Yo creo que, posiblemente, no se beberá más vino, pero sí mejor

¿Cómo le ha ido a Vega Sicilia?

Bien, la crisis empezó ya a remitir en 2015. No hemos vuelto a las cifras de demanda de 2007, pero va muy bien. Ese año sacamos 260.000 botellas de Vega Sicilia y hubo demanda de 1,2 millones...Ahora la demanda ha vuelto a subir, aunque no a ese nivel. Este año, por ejemplo, produciremos 280.000 botellas y la demanda duplica esa cifra en España. Sumando la venta internacional, se triplica incluso. El 80% de nuestros clientes son privados y muy fieles.

¿Cuánto exportan?

En total exportamos el 60% de la producción a cien países. Lo que hacemos es establecer cupos para que los importadores de cada país sepan cuándo pueden comprar cada año. El 80% de los países demanda, de hecho, más de lo que les podemos ofrecer.

¿Cuáles son sus principales mercados fuera de España?

Estados Unidos, México y Suiza, que son en general tres grandes consumidores de vino en términos absolutos. Per cápita, en cambio, el mayor consumidor es Ciudad del Vaticano, seguido de Andorra y Suiza. China también está creciendo mucho, hay ya 250 millones de consumidores y empiezan a comprar productos de calidad. Han empezado con vinos franceses, pero ahora están ya consumiendo otros. Francia es la que ha desarrollado la cultura del vino allí.

¿Cómo les va con el vino de Hungría?

Bien, nos va mejor, aunque ha estado un poco parado, porque hemos tenido que renovar toda la viña. Entramos en los años noventa, justo después de la caída del comunismo, aunque la bodega se acabó en 1999. Llevamos veinte años trabajando y ahora empieza a dar sus frutos. Tokaj es un vino que se elabora hace más de 400 años, es uno de los más antiguos, pero que durante mucho tiempo no se conocía fuera de Hungría.

¿Piensan entrar en alguna otra denominación o comprar fuera?

Sí, estamos abiertos a posibles adquisiciones. Aunque fuera cada vez está más complicado, porque se pagan precios disparatados. Hace unos días se ha vendido en Francia Clos de Tart, en Côte-d'Or, que tiene 7,5 hectáreas de viñedo, por 250 millones de euros. Si se paga esa cantidad es muy difícil luego rentabilizarlo... ni el centro de Nueva York se paga eso.

¿Cuántas hectáreas tienen ustedes?

En nuestro caso, cada bodega tiene su viña y en total sumamos 650 hectáreas, pero aquí no se da esa situación con los precios. Es algo que está pasando en Francia o en California, que ha limitado la producción. Aquí la única denominación de origen donde los precios están más altos es Rioja.

¿Piensan desarrollar el enoturismo?

No, no nos los planteamos, porque no vendemos vino en la bodega y no necesitamos además hacer una promoción. De todos modos, es cierto que es una forma más de promocionar tus vinos. El valle de Napa, en California, tiene por ejemplo cinco millones de visitantes al año.

