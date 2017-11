330 43

Javier Fernández: "Ganar un sexto Europeo sería un gran logro para seguir haciendo historia"

28/11/2017 - 19:36

El patinador español Javier Fernández afirmó que conquistar un sexto título europeo el próximo mes de enero sería "un gran logro para seguir haciendo historia" y reconoció que le hubiera gustado estar en el Grand Prix, pero prefiere quedarse con la parte positiva y "aprender de los errores" para no cometerlos en Juegos Olímpicos o Mundiales.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"¿Un sexto Europeo? Definitivamente sería un gran logro", dijo Fernández en una entrevista a la Federación Internacional de Patinaje. "Los Campeonatos de Europa son un torneo realmente importante porque quiero seguir cumpliendo los 'pequeños' objetivos. Quiero seguir haciendo historia. Es muy especial para mí y voy intentar que esto suceda", añadió.

El madrileño, que acumula cinco triunfos consecutivos 2013-2017, acudirá a la cita de Moscú con la meta de cosechar un récord que jamás nadie conquistó en el patinaje artístico: ganar seis Europeos seguidos. Ese será su objetivo más cercano después de haberse quedado fuera del Grand Prix final de campaña, en el que será reserva.

"Si lo piensas, en relación a esta temporada, es mejor cometer un error en la final del Grand Prix o incluso en el propio Grand Prix, porque tenemos Europeos, Juegos Olímpicos, Mundiales y si tengo que elegir una etapa en la que cometer un gran error, entonces elijo un Grand Prix", reiteró Fernández.

"Por supuesto que no queremos fallar y siempre queremos patinar bien. Pero me alegro de que lo tuviéramos. Hicimos una mala competición y ahora debemos aprender de ella y construir a partir de ahí. Esta temporada va a ser larga, va a ser difícil y va a ser importante", añadió en este sentido.

Sin embargo, el español, de 26 años, no quiere quedarse con ese mal sabor de boca tras su sexto puesto en China y opta por recordar su reciente actuación en el Gran Premio de Francia, en Grenoble, donde consiguió la mejor puntuación de la temporada para confirmar que su actuación en Pekín fue solo un tropiezo.

"Fue genial. No hubo errores. Así que me alegré de haber borrado lo que sucedió en China y de haberlo transferido al gran programa corto que hicimos en Francia. Solo tenemos que seguir entrenando y seguir mejorando para hacerlo también en el programa libre. Pero, por supuesto, es más difícil y el día es más largo. Las competiciones nunca son fáciles, pero a veces son más fáciles unas que otras", explicó.

"ME SIENTO UN POCO QUIJOTE"

Además, Javier Fernández fue preguntado por la música con la que está patinando en el programa libre, 'Man of La Mancha'. "En mi país, no mucha gente sabe sobre patinaje artístico, así que quería darle un toque español para que lo aprecien más. Además, para mí es un programa que realmente me gusta, es un personaje que me gusta interpretar", dijo sobre el Quijote.

"Pero creo que la idea principal es para los Juegos Olímpicos, ¿por qué no hacer algo que está conectado a mi propio país? Se autopreguntó Fernández, consciente de que "mucha gente va a ver la televisión para ver qué pasará" con esta prueba. Profundizando con la música, el madrileño reconoció sentirse "un poco Quijote".

"Sí, a veces tuve que abrirme paso y, por supuesto, no fue fácil. Es un personaje para aprender y un personaje que es interesante para ver, leer e interpretar", agregó antes de ser preguntado cómo le sirve su experiencia olímpica para afrontar la cita de 2018, que se celebrará en Pyeongchang. "En Vancouver 2010 fueron una experiencia, era joven, en Sochi fue diferente, quería subir al podio pero no sucedió. Pero al final fue realmente positivo para mí no conseguir la medalla", dijo por cómo le benefició "ese error".

Por último, Javier Fernández dirigió unas palabras a su entrenador Brian Orser, con quien comparte sesiones desde hace bastante tiempo."Siempre dice: '¡Sigue tu plan! ¡Haz tu plan y ve a por él! No importa si haces una mala competición o una buena, ¡siempre sigue tu plan!'", dijo.

"Tiene un gran equipo con Tracy (Wilson) y está David Wilson. Él realmente sabe cómo hacer que un patinador sea un buen patinador. Y aprendí mucho porque también aprendí cómo trabajar en el hielo y cómo hacer muchos pases a la semana y no quejarme", finalizó Fernández, "contento" de que "en los tres últimos años" haya habido un "gran impacto" del patinaje en España. "Ahora tenemos más pista de hielo por todo el país, más apoyos, más patrocinadores y más de todo".

PUBLICIDAD