La 'guerra' por los vuelos de bajo coste a América da el salto a París y Roma

Level abre una base en la capital francesa y Norwegian apuesta por Italia

Las aerolíneas 'low cost' europeas concentran su crecimiento en EEUU

El bajo coste recrudece la guerra por las rutas entre Europa y América con un fuerte incremento de la oferta. Aerolíneas como Level, Norwegian o Eurowings, pioneras en el transporte de larga distancia a precios bajos, están acelerando la apertura de rutas y bases ante la buena marcha de la demanda, la mejora de la economía y el aumento de las relaciones comerciales entre ambos continentes.

Así, mientras Norwegian inauguró a principios de noviembre su operativa de largo radio desde el aeropuerto de Roma con tres rutas a Norteramérica (Nueva York, Los Angeles y San Francisco), la low cost de IAG ha abierto una nueva base en París-Orly y la aerolínea de bajo coste de Lufthansa ha anunciado tres nuevas conexiones a EEUU desde Renania y Düsseldorf. Level, que apenas lleva seis meses volando, tiene previsto más que duplicar su tamaño en el próximo año con la incorporación de tres nuevos aviones A330-200 a su flota y la apertura de cinco rutas a América: cuatro desde Francia y una desde Barcelona, donde actualmente vuela a San Francisco, Buenos Aires y Santo Domingo.

Desde París-Orly, Level volará a Montreal (pendiente de aprobación), Nueva York, Guadalupe y Martinica a partir de julio de 2018 y tiene previsto abrir una ruta a Boston en marzo de 2018 desde El Prat. Volará tres veces por semanas. La matriz de Iberia y British Airways ha explicado que se ha decantado por París y no por Roma por "la mayor actividad que registra", el hecho de que el aeropuerto es también un hub de Vueling, que alimentará sus aviones de largo radio. Los vuelos estará operados por OpenSkies, que es la aerolínea de IAG en Francia.

Willie Walsh, consejero delegado de IAG, ha anunciado hoy en una conferencia de prensa, que el grupo está trabajado en más planes de crecimiento para la marca de bajo coste, que será rentable ya este año. Así, la base de Barcelona contará con un tercer avión a fines del verano brindando la oportunidad de expandir aún más la red de Level. Los planes de crecimiento de la firma de bajo coste no se quedan aquí ya que IAG tiene previsto convertirla en una empresa (actualmente es una marca operada por Iberia) con su propio equipo directivo y personal en los primeros meses de 2018. No en vano, la marca OpenSkies dejará de operar a fines del próximo verano y todos sus empleados pasarán a operar vuelos de Level. En este punto, Walsh ha aclarado que Iberia seguirá operadon las rutas de Level y que "no ve ningún motivo" por el que tenga que dejar de hacerlo.

Norwegian, que es la primera aerolínea de bajo coste y largo radio en operar en Fiumicino, también tiene fuertes planes de crecimiento en sus rutas entre Europa y América y se está preparando para dar la batalla en Argentina. De momento, la compañía ya ha conseguido permisos para operar rutas con el país suramericano. Llas cinco rutas que cuentan con el visto bueno de la ANAC son las que unirán Buenos Aires con Barcelona, Madrid y Málaga, y Córdoba (Argentina) con Barcelona y Madrid. La compañía no está obligada a operar todas las rutas, sino que puede elegir cuáles priorizar. La ANAC se ha pronunciado a favor de la concesión de esas 153 rutas al entender que cumplen las exigencias de "conveniencia, necesidad y utilidad general".

La tres aerolíneas de bajo coste europeas han apostado por abrir rutas a Nueva York, uno de los destinos más demandados de EEUU, donde volaran por entre 129 euros (Level) y 199,9 euros (Eurowins). La aerolínea alemana ofrecerá, a partir del 28 de abril de 2018, los vuelos directos a Nueva York desde Düsseldorf y la próxima temporada de verano también ofrecerá conexiones, tres veces por semana, desde la capital de Renania del Norte-Westfalia a Miami y Fort Myers (Florida). Así, los clientes de la aerolínea low cost podrán viajar a estos dos destinos desde 249,99 euros.

