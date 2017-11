El fondo HIG pone a la venta Café&Té por unos 100 millones

La operación se cerrará a lo largo del primer trimestre de 2018

La recuperación del consumo en España ha colocado a las cadenas de restauración en el terreno de juego de los fondos de capital riesgo. Aprovechando el buen momento del sector, el fondo HIG ha puesto a la venta la cadena de restauración Café&Té, tal y como ha podido saber elEconomista. Esta operación, según fuentes financieras, ronda los 100 millones de euros.

El fondo HIG tomó una posición mayoritaria en esta firma en el año 2014 creando la sociedad Compañía del Trópico tras la fusión con Panaria. En la actualidad, este grupo también es dueño de las marcas Café&Tapas, Charlotte Café y Atlántico by Pepe Solla. En total, cuenta con más 260 establecimientos (franquiciados y propios) repartidos por todo el territorio español.

En términos económicos, el grupo factura unos 90 millones de euros al año, su resultado bruto de explotación (ebitda) supera los 10 millones y cuenta con una plantilla de más de 1.600 empleados. La cantidad exigida por el fondo controlado en España por Jaime Bergel -uno de los grandes conocidos del sector tras ejercer como copresidente de Merrill Lynch y presidente de Gala Capital- se sitúa en línea con los múltiplos de mercado, es decir, unas 10 veces/ebitda. La operación, según las fuentes consultadas, se cerrará previsiblemente en el primer trimestre del próximo año.

Alto interés

No obstante, el interés de los fondos de capital privado es alto, según dichas fuentes. En este sentido, hay varios fondos españoles mirando con interés el sector, como es el caso de Nazca (dueño de la cadena Foodbox), Meridiam (dueño de Andilana) o Abac (que se quedó a las puertas de hacerse con The Eat Out Group). También, varios fondos extranjeros han cerrado operaciones en el sector en España como es el caso de BlueGem con los restaurantes Lateral.

Cabe recordar que la firma de Bergel cerró hace escasos meses la venta de la cadena de perfumerías Bodybell a Douglas -propiedad del fondo de capital privado británico CVC Capital Partners-.

