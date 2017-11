Freixenet se irá de Cataluña si el independentismo no vuelve a la legalidad

LLevan discriminando a los españoles que no son "de la cuerda", demasiados años. Bomberos de la generalidad, mozos de escuadra, no asimilados desde la Guardia Civil, cuerpo administrativo de la generalidad, personal administrativo de la Seguridad Social, directivos de mayor graduación en empreasas de mediano y pequeño tamaño, etc, etc. Si no te llamas, Coll, Font, Puyol o si te llamas Perez o Rodriguez y sacas la estelada no eres nadie en Cataluña, nadie de relevancia. Incluso algunos se modifican el apellido para hacerlo mas asimilable. Muy grave¡. De verdad¡.