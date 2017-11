Macrohuelga del taxi contra Uber y Cabify esta semana

El gremio exige que se limite la entrega de nuevas licencias VTC

Los taxistas se preparan para paralizar Madrid el próximo 29 de noviembre. La Federación Profesional de Taxi de Madrid (FTPM) y la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) han convocado una macro huelga en la capital de España para protestar por la concesión de licencias VTC (vehículo de turismo con conductor), que siguen otorgándose vía sentencia judicial. Fedetaxi critica en Bruselas a la Comisión Europea por ser "determinante" en la expansión de Uber y Cabify.

A esta convocatoria se ha sumado en los últimos días la Asociación Madrileña del Taxi, entidad perteneciente a Fedetaxi-Unalt. Los organizadores han asegurado que, además de los taxistas madrileños, también acudirán compañeros de otras Comunidades Autónomas, como Andalucía o Barcelona. La idea es que se realicen paros de 24 horas y que se organice una manifestación que empiece a las 11 horas en Atocha y termine a las 15.00 horas frente al Congreso de los Diputados, con el objetivo de bloquear el Paseo del Prado.

El gremio ha reactivado la guerra contra los conductores que trabajan con Cabify y Uber después de que el Tribunal Supremo concediera el pasado 15 de noviembre 80 licencias VTC en Madrid, que habían sido denegadas en 2014. Los taxistas reclaman con esta nueva movilización que el Gobierno se comprometa a mantener el ratio 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 de taxi) que actualmente está el 1/10 en toda España y en 1/6 en Madrid, la comunidad donde más licencias operan con 2.522 frente a las 860 de Cataluña.

Así, los taxistas exigen no sólo un mayor control a los conductores de VTC, que tendrán que informar con antelación de sus servicios, si no que buscan que el Ejecutivo elimine licencias vigentes ya que se niegan a que se otorguen más de taxi para reequilibrar la ratio. El sector alega que no hay demanda para tanto taxi o VTC. En el mercado, el precio licncias de taxi ronda los 120.000 euros. A su vez, piden un mayor control para que no se salten la ley.

