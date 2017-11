Las otras Amazon que amenazan al comercio tradicional

Este año han cerrado en EEUU más de 6.000 tiendas, más que en todo 2008 en plena crisis. Los que no se están adaptando a las nuevas tendencias están sufriendo las consecuencias de las compras 'online'.

Que la tecnología está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida no es una novedad, como tampoco lo es el hecho de que aquellos que no se están adaptando a las nuevas tendencias están sufriendo las consecuencias. Una realidad que está reflejando con crudeza el sector consumo. De hecho, según datos de CB Insights, en lo que llevamos de año se han cerrado en Estados Unidos unas 6.700 tiendas, más que en todo 2008 en plena crisis. "Algunas de las bancarrotas más grandes de 2017 han sido minoristas, incluidos Toys R 'Us, Payless y Radio Shack. Las razones que impulsan este baño de sangre se pueden resumir en dos palabras: tecnología y Amazon", indican desde CB Insights. Esto no significa que el comercio físico esté muerto, sino que aquellos que no están sabiendo combinar la experiencia de comprar en una tienda presencialmente y a través de la red están perdiendo el atractivo para los usuarios, que encuentran en otras empresas esta experiencia.

Con una capitalización superior a los 530.000 millones de dólares, sin duda Amazon está siendo el principal azote de la industria minorista. Y es que la estrategia de la compañía se basa actualmente en ganar cuota de mercado más que en cosechar beneficios, lo que le permite ofrecer mejores precios que muchos de sus competidores. Con una recomendación de compra por parte del consenso de mercado no sólo sube este año en bolsa casi un 35 por ciento en euros, sino que se espera que pueda hacerlo cerca de otro 11 por ciento en los próximos meses. Eso sí, aunque Amazon es la cabeza visible, no es la única firma que está sacando rédito del cambio de tendencia en el consumo. Entre las diez grandes empresas del sector de Internet Retail, el 80 por ciento cuenta con una recomendación de compra.

Alibaba

Alibaba, el grupo chino, ya ha doblado el precio de sus acciones en lo que llevamos de año y, además, cuenta con un potencial alcista del 17 por ciento. Su principal aliado es el mercado doméstico, donde la penetración de las ventas online es más baja que en países como Estados Unidos -supera ligeramente el 50 frente al 90 por ciento de Estados Unidos-. A este respecto, el grupo chino ha sabido aprovechar la brecha entre clientes y empresas conectándolos, provocando que la experiencia de compra y venta para ambos sea más sencilla. Sólo este año se prevé que gane más de 9.000 millones de dólares, un 46 por ciento más que en 2016. Es más, hasta 2019 se espera que triplique su beneficio.

JD.com

Otra firma con pasaporte chino. Es una de las grandes plataformas de venta al por menor en el país asiático. "JD.com está bien posicionada para conseguir mayor cuota de mercado entre aquellos minoristas offline, ya que el consumo online en China sigue aumentando a pesar de que se enfrenta a la dura competencia de Alibaba", indica Catherine Lim, analista de la industria de Bloomberg. Aunque el año pasado registró pérdidas, los expertos esperan que en apenas tres años sus ganancias superen los 2.000 millones de dólares. Se prevé que durante los próximos 12 meses sus acciones suban más de un 25 por ciento, si bien desde enero ya ganan más de un 40 por ciento (en euros).

Just Eat

En su caso, la firma británica ha revolucionado el sector de los restaurantes. Dedicada a la distribución de comida para llevar a domicilio, actúa como un intermediario entre bares o restaurantes y los clientes. Destacan los márgenes de beneficio que obtiene, unos de los más altos entre las firmas analizadas. Y es que en 2017, si se cumplen las previsiones, transformará en beneficio 21,7 euros de cada 100 ingresados. "Vemos más potencial de crecimiento en los volúmenes, las fusiones y adquisiciones, tarifas más altas y mayores incrementos de las comisiones", arguyen desde JP Morgan. El principal negocio del grupo es la comisión que cobra por servir de intermediario entre establecimientos y clientes. Por otro lado, su actividad corporativa le ha permitido ir ganando mayor cuota de mercado. Si en España se hizo con La Nevera Roja, hace casi un año adquirió la británica Hungryhouse y la canadiense SkipTheDishes. En 2017 se prevé que gane un 44 por ciento más, superando así los 120 millones de euros.

Start Today

Desde Japón, se dedica a la moda online y, al igual que en el caso de JUST EAT, brillan sus elevados márgenes de beneficio, del 23 por ciento esperado en 2017. "El posicionamiento dominante en el mercado online de la moda, de gran crecimiento y altos beneficios, coloca a Start Today en una posición para lograr ganancias más sólidas y mayor potencial de crecimiento que otras acciones que cubrimos", indican desde JP Morgan. Según el consenso de mercado, entre 2016 y 2019 casi duplicará su beneficio, alcanzando los 300 millones de dólares. El alza de más del 61 por ciento que acumula desde enero le ha permitido contar con una capitalización superior a los 8.000 millones de dólares. Aún así, la expectativa es que avance otro 17,3 por ciento, hasta alcanzar su precio justo.

Vipshop

Otra firma con pasaporte chino es Vipshop, un minorista textil de descuentos online. Es la única firma, entre las diez grandes del sector, que acumula pérdidas en bolsa este año. No obstante, los analistas confían en que durante los próximos meses sus títulos suban más casi un 23 por ciento. Además, esta caída le ha permitido que sus beneficios sean los que coticen más baratos por PER -veces que el precio de la acción recoge las ganancias-, con 11,6 veces.

YOOX Net APorter

También dedicada al sector textil, se encuentra la italiana YOOX Net APorter, en la que los clientes pueden comprar desde Dolce&Gabbana a Gucci, Prada o Valentino. El grupo se fusionó en 2015 con Net-a-Porter para crear la mayor potencia online del lujo y desde JP Morgan creen que fue un acierto. "Tiene un fuerte sentido estratégico. El negocio combinado de ambas firmas les permitirá mantener su posición de liderazgo en un segmento de alto y rápido crecimiento, con una fuerte expansión de los ingresos y de los beneficios en los próximos años".

ASOS y Zalando

Ambas, dedicadas a la industria textil, cuentan con recomendación de compra y mantener y buenas perspectivas. Mientras que para la británica Asos se estima un crecimiento del beneficio entre 2016 y 2019 del 154 por ciento, para Zalando, alemana, la previsión es un aumento del 86 por ciento en el mismo periodo de tiempo. Uno de los principales atractivos de Asos es que además de ofrecer más de 800 marcas de terceros ha creado la suya propia que está teniendo una gran acogida entre sus clientes. Un modelo que también ha desarrollado Zalando, que reúne más de 1.500 marcas de terceros. Esta estrategia permite a los usuarios tener bajo un mismo paraguas una amplia gama de productos sin necesidad de visitar cada tienda individualmente.

