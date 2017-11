330 43

Ander Mirambell concluye en 17ª posición en la tercera cita de la Copa del Mundo y se acerca a Pyeongchang

26/11/2017 - 14:45

El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha finalizado en decimoséptima posición en la tercera cita de la Copa del Mundo de Skeleton, disputada en el trazado canadiense de Whistler, por lo que encadena su segundo 'Top 20' del año.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Este resultado permite al catalán dar un paso decisivo de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Actualmente, es decimonoveno del ranking mundial, con 224 puntos.

En la primera bajada, Ander Mirambell ha debido cambiar el lugar de salida, desde el habitual carril derecho al izquierdo con el fin de asegurar. "A pesar de ello, la superficie temblaba mucho, y he preferido ser cauteloso", indicó.

El español conseguía sobreponerse a esta arrancada con un pilotaje sin fisuras, que le ha llevado hasta los 140,6 km/h de velocidad punta en la parte baja del circuito y a detener el cronómetro en 53:66, el decimoséptimo mejor registro de los 30 participantes. En la segunda bajada se ha lanzado al ataque desde el inicio, aunque un pequeño error de pilotaje ha lastrado ligeramente sus aspiraciones.

"He arrancado desde el lado derecho, pero una vez más no me he sentido del todo cómodo. Con todo, de la segunda a la undécima curva he pilotado muy bien. Llegada esta fatídica curva once, he subido demasiado al peralte y he perdido ligeramente el control del trineo. La rectificación me ha desviado de la trazada ideal para las cuatro curvas siguientes, en las que no he podido más que aguantar la posición, y he acabado golpeando más fuerte de la cuenta el muro de hielo en la 16. Este toque me deja el codo como una pelota de tenis, pero vuelvo de Canadá contento con el registro de velocidad punta (140,4 km/h) y el crono", explicó.

Mirambell ha firmado un 53:54, el 15º mejor tiempo del segundo intento y que resulta en un acumulado de 1:47.20. Con este resultado, Mirambell suma 88 puntos más en el ránking de la Federación Internacional, para situarse, con 224, en el decimonoveno puesto provisional. La Copa del Mundo se cita en Winterberg (Alemania) el 8 de diciembre para el inicio de la temporada europea del calendario.

PUBLICIDAD