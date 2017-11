Once autonomías prohíben abrir al gran comercio en pleno 'black friday'

Algún trabajador que curre mañana domingo en una gran superficie, además sin cobrar plus de domingo, aquí o trabajamos todos los domingos, ya sea funcionarios, banca, administrativos , trabajadores público, enchufados etc... Todos o nadie además las grandes superficies venden por internet igual que Amazon. Con lo bonito que es pasear en un parque al aire libre y no encerrados en un centro comercial.