Tous se juega 222 millones en España y da entrada a los directivos en el capital

No sabía nada de esto; ayer compré una pulsera y unos pendientes de Tous, y, después de leer estos comentarios, me alegro de haberlo hecho. No se quien es peor, si los independentistas mas radicales o vosotros, los que no paráis de mentir y de hacer daño a la economía española; hundiríais vuestro propio país con rumores y mentiras y os quedaríais tan panchos; primero informaros y después actuad en consecuencia con vuestras conciencia, pero estáis haciendo daño a miles de familias españolas con esto de los boicots por aquí y por allá; y ya os lo dicen vuestro propio presidente del gobierno y los representantes de los empresarios de cualquier comunidad española, pero vosotros, erre que erre con los boicots; no se quien es peor, si un independentista convencido o gentuza como vosotros!.