330 43

El 80% de la población no cumple con las recomendaciones europeas de ingesta de zinc y vitamina E

23/11/2017 - 14:00

El 83 por ciento de la población no cumple con las recomendaciones europeas de ingesta de zinc, mientras que el 80 por ciento no llega a las recomendaciones de vitamina E; asimismo, el porcentaje de población que no cumple las recomendaciones europeas de ingesta de vitamina A y vitamina C es del 60% y 56%, respectivamente, según nuevos datos del estudio científico ANIBES.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El 83 por ciento de la población no cumple con las recomendaciones europeas de ingesta de Zinc (ZIN.212 ) mientras que el 80 por ciento no llega a las recomendaciones de vitamina E; asimismo, el porcentaje de población que no cumple las recomendaciones europeas de ingesta de vitamina A y vitamina C es del 60% y 56%, respectivamente, según nuevos datos del estudio científico ANIBES.

El estudio, que acaba de publicar la revista científica 'Nutrients' tiene por objeto analizar la ingesta diaria de zinc, selenio, vitaminas A (retinol y carotenos), E y C, ya que todos estos micronutrientes participan en diferentes funciones biológicas involucradas en el sistema de defensa antioxidante, el cual tiene implicaciones importantes para la prevención de enfermedades crónicas inflamatorias y, en particular, de enfermedades cardiovasculares.

"Este nuevo trabajo científico indica que un porcentaje significativo de la población española participante en el estudio científico ANIBES no cumple con las ingestas recomendadas de zinc, vitamina A y vitamina E; un porcentaje también importante de personas no cumple con las recomendaciones de vitamina C; y solo un bajo porcentaje de personas no cumple con las recomendaciones de selenio",apunta el investigador principal del estudio, el presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT), el profesor Ángel Gil.

En concreto, "para toda la muestra estudiada, el porcentaje de población que comunicó consumos inferiores al 80 por ciento de las recomendaciones diarias de ingesta, tanto españolas como europeas (EFSA), fue de un 92 y 83 por ciento respectivamente para el zinc, del 74 y 60 por ciento respectivamente para la vitamina A, y de un 80 y 80 por ciento respectivamente para la vitamina E", explica Gil.

De forma adicional, se han evaluado las fuentes alimentarias de estos micronutrientes. A este respecto, el profesor afirma que "las principales fuentes de alimentación para el zinc fueron las carnes y derivados; para el selenio, los cereales y derivados; para la vitamina E los aceites y grasas; y para las vitaminas A y C las verduras y hortalizas".

Con respecto a los grupos de edad, en el estudio se observó una menor ingesta de zinc, selenio y vitamina E en el grupo de mayores (65 - 75 años), frente a las ingestas reportadas de carotenos y vitamina C que aumentaron con la edad. Por sexos, las ingestas de zinc, selenio, vitamina A y vitamina E fueron mayores en los hombres que en las mujeres en toda la población, mientras que "la ingesta de carotenos y vitamina C fue menor en los hombres que en las mujeres en el total de la muestra.

El experto recuerda que las principales fuentes de zinc son las carnes y derivados (28,5%), los cereales y derivados (25,5%), así como la leche y productos lácteos (15,8%). Otras fuentes alimentarias de zinc fueron el grupo pescados y mariscos (5,7%), las verduras y hortalizas (5,2 %) y los precocinados (4,8%)

Respecto a los diferentes grupos de edad, el experto añade "la leche y productos lácteos proporcionaron mayores porcentajes de zinc a los niños; mientras que el pescado y las verduras y hortalizas proporcionaron un mayor porcentaje a los grupos de edad avanzada; y los precocinados a los grupos más jóvenes".

En cuanto a la ingesta de selenio, "únicamente el 15 por ciento y el 25 por ciento de la población había reportado ingestas por debajo del 80 por ciento de la ingesta diaria recomendada para España y Europa respectivamente", explica el responsable del estudio.

Sobre las fuentes, detalla que "la mayor fuente de selenio en toda la población fue el grupo de cereales y derivados (46,5%), con un mayor aporte para los adolescentes (50,8%). El grupo pescados y mariscos supuso el 16,7%, las carnes y derivados el 14,9%, y la leche y productos lácteos el 7,2 % del total de la ingesta diaria de selenio".

Respecto a la vitamina A, el profesor recuerda que "las verduras y hortalizas fueron la principal fuente de vitamina A para toda la población (31,3%), contribuyendo en proporciones más altas en los grupos de edad más avanzada". "La leche y productos lácteos aportaron el 21,7 %, aunque la contribución fue mayor en los grupos más jóvenes. Los huevos ocupan el tercer lugar (11%) y las frutas el cuarto (6,9%)", añade Gil.

En lo que respecta a la ingesta de vitamina C, se consumen en verduras y hortalizas (50,6%) y las frutas (20%) contribuyeron en más del 70% a la ingesta de vitamina C. "La leche y productos lácteos y bebidas sin alcohol ocuparon el tercer y cuarto lugar, aportando un 8,9% y un 8,7%, respectivamente", explica.

Los datos del estudio indican que el 80% de toda la población adulta tiene una ingesta inadecuada de vitamina E. En lo que respecta a las fuentes, añade que "el grupo de alimentos y bebidas compuesto por el aceite y las grasas fue el principal contribuyente (45,7%) a la ingesta de vitamina E, seguido por las verduras y hortalizas (11,4%), los pescados y mariscos (9,7%) y las frutas (4,8%). Estos tres últimos grupos de alimentos aumentaron con la edad".

PUBLICIDAD