EEUU frena a la aceituna española tras conquistar el 33% de su mercado

Las subvenciones no son por la falta de rentabilidad. En la mayoría de las ocasiones son porque las políticas ecolo-jetas de la UE prohíbe herbicidas, fungicidas, el tratamiento de plagas, etc. La UE como cualquier organismo en manos de masones, ecologistas y socialistas, ha transformado la agricultura europea en algo no-competitivo con sus múltiples regulaciones, impedimentos, inspecciones, etc. Hay que dedicar más tiempo a satisfacer los controles de los funcionatas y sus inventos anti-económicos (de gentuza que no ha pisado el campo en su maldita vida) que en gestionar bien el campo. Y es por eso por lo que se subvenciona, porque la regulación de los burócratas de Bruselas (y sus primos hermanos los funcionarios españoles) han hecho del campo una entelequia.