Acciona ignora al mercado y valora Nordex al triple de su cotización

Pero vamos a ver acciona, crees que solo hay aerogeneradores en el mundo ?? sois iguales que los accionistas radicales de tesla, creen que solo tesla fabrica coches electricos, se piensan que son apple o cosas asi, y no señor....,



existe el, el mar, geotermica..., el dia que el iter saque su reactor de fusion nuclear, quebraran todas las empresas de energia renovable que no exploten los campos y centros renovables, es decir, empresas tipo gamesa.



no seais tan borregos, el viento es mas rentable ahora porque los paneles solares solo ofrecen un 30% de eficiencia.., imaginar cuando esten al 60% ....,