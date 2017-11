CaixaBank da la espalda a ACS al quedarse fuera del crédito por Abertis

BBVA y Bankia son las únicas entidades españolas que prestan a Hochtief

Hochtief anunció ayer el cierre de un crédito sindicado de 15.000 millones de euros para financiar su Oferta Pública de Adquisición (OPA) por Abertis. Participan un total de 17 entidades entre las que figuran BBVA y Bankia como únicas españolas. No lo hace, sin embargo, Banco Santander y CaixaBank, que sí financian a Atlantia. Se trata de un nuevo gesto de la preferencia de Criteria Caixaholding, que controla el banco y es el máximo accionista de Abertis, por la propuesta de la firma transalpina.

El consejo de administración de la concesionaria, con el respaldo del brazo industrial de La Caixa, valoró hace un mes positivamente el plan industrial de Atlantia, aunque al mismo tiempo instó a la compañía italiana a mejorar su oferta económica, que asciende a 16,5 euros por título. El grupo que dirige Giovanni Castellucci ya ha anticipado que a su debido momento subirá su propuesta.

La oferta de Hochtief por Abertis, a un precio de 18,76 euros por título, alcanza los 18.600 millones de euros. De ellos, 15.000 millones proceden de la financiación bancaria y los 3.600 millones restantes serán cubiertos a través de las ampliaciones de capital de la filial de ACS para canjear las acciones de la concesionaria que preside Salvador Alemany.

En el sindicado sobresalen cinco entidades que han liderado la financiación (bookrunners) y que aportarán 1.049,8 millones cada una: JP Morgan, Commerzbank, HSBC, Mizuho y Société Générale. Mientras, los 12 bancos restantes dispondrán 809,5 millones cada uno. Se trata de los españoles BBVA y Bankia, los franceses Crédit Agricole y Natixis, los japoneses Mitsubishi y Sumimoto, el canadiense Royal Bank of Canada, el chino Industrial and Commercial Bank of China, los británicos NatWest y Barclays, el holandés ING y el alemán Landesbank BAden-Württemberg. Éste, junto con Commerzbank, es la única entidad que financiará la operación de la constructora germana y en la que no participa el mayor banco de Alemania, Deutsche Bank -tampoco figura en el crédito a Atlantia-.

Según informó Hochtief, el sindicado, que había sido suscrito por JP Morgan antes del anuncio de la oferta por Abertis, se ha cerrado "a precios muy competitivos", "de forma rápida y satisfactoria" y con "una importante sobresuscripción de más del 65%".

"Estamos muy satisfechos con el rápido proceso de sindicación y el firme compromiso de los bancos nacionales e internacionales", destacó en una nota el consejero delegado de la compañía alemana, Marcelino Fernández Verdes. Ante una mejora de la oferta por parte de Atlantia, ACS podría dar entrada en la financiación a un fondo y emitir bonos.

PUBLICIDAD