Tous echa del patronato de su fundación a Pilar Rahola y la mujer de Artur Mas para evitar el boicot

La marcas asegura que está orgullosa de su españolidad

Foto: Archivo

Tous se distancia del independentismo ante la proximidad de las fiestas navideñas y en plena campaña de boicot contra la marca en las redes sociales. La firma de joyería catalana, que ya en las últimas semanas estaba haciendo gala de su españolidad, con letreros incluso en sus puntos de venta, ha decidido renovar por completo el patronato de su fundación y expulsar a todas las personas con un perfil soberanista.

Esto significará, en la práctica, la salida inmediata de Pilar Rahola y Elena Rakosnik, esposa del expresidente de la Generalitat Artur Mas y actualmente vicepresidenta de la misma.

En este sentido Rosa Tous, hija de los fundadores de la marca y vicepresidenta de la empresa, ha remitido una carta a Sor Lucía Caram, la impulsora de la Fundación en 2009, en la que solicita la renovación de su patronato para hacerlo "apolítico y transversal", según ha informado la compañía en un comunicado. Tous quiere evitar a toda costa cualquier identificación con el independentismo teniendo en cuenta, sobre todo, que la fundación lleva el nombra de Rosa Oriol, fundadora de la marca junto a su marido Salvador Tous. Fuentes próximas a la marca admiten, no obstante, que, pese a su vinculación política, Sor Lucía Caram, que es ahora mismo vocal del patronato, "seguirá como impulsora de la fundación".

En la carta, su hija asegura que "como presidenta de la Fundación, debo proteger su reputación y evitar que se resienta por motivos ideológicos y políticos", ante la situación de tensión política, especialmente después de la declaración de independencia unilateral por parte de la Generalitat, que obligó al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, intervenir la administración autonómica y cesar a todos los miembros del Gobierno catalán. "Me siento profundamente orgullosa de ser española y catalana, como he afirmado públicamente, y por coherencia no puedo permitir que miembros del patronato sean cuestionados por su posicionamiento político o de confrontación", insiste en su carta Rosa Tous.

Al margen del soberanismo

La entidad tiene previsto una reunión del patronato el próximo 20 de diciembre, en el que su presidenta quiere tratar como principal orden del día el relevo de "algunos de sus miembros, dado su posicionamiento político".

La compañía admite, de hecho, que, a raíz del proceso soberanista en Cataluña, muchas compañías de esta comunidad autónoma han sufrido boicot por ser consideradas afines a la causa independentista, y ha asegurado que la marca ha recibido la inquietud de las directoras de sus tiendas que eran consultadas por los clientes en relación a este asunto. La familia decidió posicionarse a través de un comunicado interno que afirmaba: "Somos internacionales de vocación y españoles y catalanes de corazón".

